مواقف عصيبة ( راجلي في عركة ) آوخذتي واش اندير

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

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كي راكم ناس اللمة صحا رمضانكم وصيامكم وفطوركم وسحوركم من لحدادة لحدادة


موقف محرج وعصيب
للسيدات ممكن جدا يصرى في رمضان يكون العبد مقلق وزعفان
تكوني ماشية مع زوجك في رحمة ربي تصرفوا ولا معروضين ولا خدامين حتى يحدث البلاء كيما يقولو ناس بكري البلاء يولد بلا ضرع
لاقدر الله يصرا صدام وتلقاي راجلك في معركة مع شخص ولا مجموعة العركة الضرب والجري الحالة اتخلطت بكراع سلحفاة مافهمتي والو

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واش راح اديري الله غالب راجلك البوباي حية مهبول ولا اتبلاو عليه مسكين
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كيفاش راح يكون تصرفك حينها

تدخلي مع راجلك دبزة وراس ،،، وين راه وين راه
ولا تبقاي حابسة بلا راس ،،، Error
ولا الهربة بسلاك الراس ''' يا يما يا يما
ولا الزڨا والعياط والبكى ،،، أنقذوووووني ،،، سلكولي راجلي

واش راي أوليف في هاذ القضية؟



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السؤال نفسوا للي مزال مكتوبها وصراتلها والا تصرالها لا قدر الله مع أبوها ولا أخوها؟
 
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