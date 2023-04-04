مواقف عصيبة ( راجلي في عركة ) آوخذتي واش اندير

كي راكم ناس اللمة صحا رمضانكم وصيامكم وفطوركم وسحوركم من لحدادة لحدادة

موقف محرج وعصيب

للسيدات ممكن جدا يصرى في رمضان يكون العبد مقلق وزعفان

تكوني ماشية مع زوجك في رحمة ربي تصرفوا ولا معروضين ولا خدامين حتى يحدث البلاء كيما يقولو ناس بكري البلاء يولد بلا ضرع

لاقدر الله يصرا صدام وتلقاي راجلك في معركة مع شخص ولا مجموعة العركة الضرب والجري الحالة اتخلطت بكراع سلحفاة مافهمتي والو



واش راح اديري الله غالب راجلك البوباي حية مهبول ولا اتبلاو عليه مسكين