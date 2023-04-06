المفتاح السابع: العلم رأس الخير كله، والجهل رأس الشر كله..

* أكثر الناس قيمة أكثرهم علما، والعلماء باقون ما بقي الدهر

* العلم جنة؛ فمطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد

* تعلمي ما يربطك بعملك واعتمدي الأصول

* ما نال أحد فوزا كالعلم، ومن علم فقد علم أنه كان يوما جاهلا

وأخيرا.. فالعلم مطلب الأنبياء وحاجة العقلاء. ولن أسهب فقد وفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حثنا على ذلك