المفتاح السابع: العلم رأس الخير كله، والجهل رأس الشر كله..

سعد606

سعد606

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إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
2,024
النقاط
111
العمر
61
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
العلم حياة والقلوب ونور الصدور وجلاء الهموم، وهو مصباح العقل ومنطق الحكمة.
* أكثر الناس قيمة أكثرهم علما، والعلماء باقون ما بقي الدهر
* العلم جنة؛ فمطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد
* تعلمي ما يربطك بعملك واعتمدي الأصول
* ما نال أحد فوزا كالعلم، ومن علم فقد علم أنه كان يوما جاهلا
وأخيرا.. فالعلم مطلب الأنبياء وحاجة العقلاء. ولن أسهب فقد وفى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حثنا على ذلك
 
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