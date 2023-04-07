مشاركتى في مسابقة سهرتنا في رمضان

حفياد آدم
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- إنضم
- 12 أوت 2018
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- 1,051
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
بعد تحية الإسلام والبسملة
اولا اهنئكم بحلول شهر رمضان الكريم
رمضان مبارك للجميع
ثانيا اقدم تحية شكر للأعضاء وبقية زملائي المشرفين والمراقبين
لا انسي الناشطون علي المنتدي وشكر كبير لمن احيا هذه المسابقة
فكما تعلمون مجال الطبخ والحلويات هو مجالي في ارض الواقع
وفي الاخير
حتي لا نطيل الكلام ههه
تحية خاصة للعمة ذكريات ونقلها راهي نجحت فكرة الارز تاع برطابل شكرا بزاااف
ورمضان راه غلبني
للعيد لي عودة ان شاء الله اخوتي في الله
هذه المشاركة الاولي والاخيرة
ملتقانا ايام الإفطار إن شاء الله
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