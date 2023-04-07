مشاركتى في مسابقة سهرتنا في رمضان

اهنئكم بحلول شهر رمضان الكريمرمضان مبارك للجميعاقدم تحية شكر للأعضاء وبقية زملائي المشرفين والمراقبينلا انسي الناشطون علي المنتدي وشكر كبير لمن احيا هذه المسابقةفكما تعلمون مجال الطبخ والحلويات هو مجالي في ارض الواقعوفي الاخيرحتي لا نطيل الكلام هههتحية خاصة للعمة ذكريات ونقلها راهي نجحت فكرة الارز تاع برطابل شكرا بزااافورمضان راه غلبنيللعيد لي عودة ان شاء الله اخوتي في اللههذه المشاركة الاولي والاخيرةملتقانا ايام الإفطار إن شاء الله