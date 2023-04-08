رمضان يجمعنا

Oktavio_hinda
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 15 أوت 2009
- المشاركات
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- النقاط
- 551
- محل الإقامة
- الجزائر العاصمة
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم
اليوم جيت نفتح قلبي وعلا بالي القليل لي راح يدخل ويقرأ
الكل شاف العنوان بنظرة اخرى لكن حقيقة الموضوع هي رمضان ابعدنا كنت أظن أن اللمة تجمعنا لكن رأيت العكس
اعرف الكل يدخل يبرر غيابه بالصلاة والعبادة
لكن على الأقل ساعة يدخل فيها الكل ويشارك
زمان كانت المنتديات تفتح صندوق محادثات من أجل لم الأعضاء فيه لنقاش وطرح الغاز فيه على المباشر والكل يتسابق على الحلول وطرح مواضيع رمضانية
لكن الآن القليل يدخل يسجل دخوله لا غير
أو الدخول بالاسم هنا لكن الفكر في مواقع أخرى
المهم ان شاء الله ترجع اللمة و المنتدى يجمعنا
اليوم جيت نفتح قلبي وعلا بالي القليل لي راح يدخل ويقرأ
الكل شاف العنوان بنظرة اخرى لكن حقيقة الموضوع هي رمضان ابعدنا كنت أظن أن اللمة تجمعنا لكن رأيت العكس
اعرف الكل يدخل يبرر غيابه بالصلاة والعبادة
لكن على الأقل ساعة يدخل فيها الكل ويشارك
زمان كانت المنتديات تفتح صندوق محادثات من أجل لم الأعضاء فيه لنقاش وطرح الغاز فيه على المباشر والكل يتسابق على الحلول وطرح مواضيع رمضانية
لكن الآن القليل يدخل يسجل دخوله لا غير
أو الدخول بالاسم هنا لكن الفكر في مواقع أخرى
المهم ان شاء الله ترجع اللمة و المنتدى يجمعنا
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