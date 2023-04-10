ثلاث آفات تحل بثلاث

الحل:راجع حساباتك مع الصلوات

الدليل:قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلة واتبعوا الشهوات"

صدق الله العظيم

الحل: راجع حساباتك مع امك

الدليل: قال تعالى"وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا"

صدق الله العظيم

الحل : راجع حساباتك مع القرآن

الدليل:قال تعالى:" ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا"

صدق الله العظيم