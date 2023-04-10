ثلاث آفات تحل بثلاث

Oktavio_hinda
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 15 أوت 2009
- المشاركات
- 890
- النقاط
- 56
- محل الإقامة
- الجزائر العاصمة
- الجنس
- أنثى
إذا ابتليت بحب الشهوات
الحل:راجع حساباتك مع الصلوات
الدليل:قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلة واتبعوا الشهوات"
صدق الله العظيم
إذا أحسست بالشفاء وعدم التوفيق
الحل: راجع حساباتك مع امك
الدليل: قال تعالى"وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا"
صدق الله العظيم
إذا شعرت بالاكتئاب والضنك
الحل : راجع حساباتك مع القرآن
الدليل:قال تعالى:" ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا"
صدق الله العظيم
الحل:راجع حساباتك مع الصلوات
الدليل:قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلة واتبعوا الشهوات"
صدق الله العظيم
إذا أحسست بالشفاء وعدم التوفيق
الحل: راجع حساباتك مع امك
الدليل: قال تعالى"وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا"
صدق الله العظيم
إذا شعرت بالاكتئاب والضنك
الحل : راجع حساباتك مع القرآن
الدليل:قال تعالى:" ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا"
صدق الله العظيم