ثلاث آفات تحل بثلاث

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو مُتميز ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
890
النقاط
56
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
إذا ابتليت بحب الشهوات

الحل:راجع حساباتك مع الصلوات
الدليل:قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلة واتبعوا الشهوات"
صدق الله العظيم

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إذا أحسست بالشفاء وعدم التوفيق

الحل: راجع حساباتك مع امك
الدليل: قال تعالى"وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا"
صدق الله العظيم

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إذا شعرت بالاكتئاب والضنك

الحل : راجع حساباتك مع القرآن
الدليل:قال تعالى:" ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا"
صدق الله العظيم

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