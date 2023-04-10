الحواسيب أحادية اللوحة - SBC

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ماهي الحواسيب أحادية اللوحة أو Single Board Computers (SBC) ؟

الحواسيب أحادية اللوحة هي حواسيب متكاملة مبنية على لوحة إلكترونية واحدة فقط، تحتوي على المكونات الأساسية للحواسيب، كالمعالج (المعالجات)أو المتحكمات الدقيقة Microcontrollers، وحدة المعالجة الرسومية، وحدات الإتصال، وحدات دخل/خرج والعديد من الميزات المتواجدة في أجهزة الحواسيب الوظيفية، تُستخدم الحواسيب أحادية اللوحة في العديد من الأغراض التي تتطلب حواسيب صغيرة الحجم ومنخفضة التكلفة.

ماهي إستخدامات الحواسيب أحادية اللوحة ؟

للحواسيب أحادية اللوحة العديد من الإستخدامات والتطبيقات، نذكر منها :

1- الأتمتة والتحكم الصناعي: تستخدم الحواسيب أحادية اللوحة في تحكم المعدات الصناعية والآلات والروبوتات والأنظمة المتصلة بالإنترنت.

2- الحوسبة الشخصية: يمكن استخدام الحواسيب أحادية اللوحة كأجهزة حوسبة شخصية، وتشمل هذه التطبيقات الاستخدام المنزلي والتعليمي والترفيهي.

3- الأجهزة الطبية: تستخدم الحواسيب أحادية اللوحة في تطبيقات الأجهزة الطبية، مثل الأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة الأشعة السينية وأجهزة الأوكسجين وغيرها.

4- الأجهزة المحمولة: يمكن استخدام الحواسيب أحادية اللوحة في تصميم الأجهزة المحمولة، مثل أجهزة الكمبيوتر اللوحية وأجهزة الهاتف الذكية وأجهزة اللابتوب الصغيرة.

5- التحكم في المنازل الذكية: يمكن استخدام الحواسيب أحادية اللوحة في تطبيقات المنازل الذكية، مثل تحكم الإضاءة والتكييف والأجهزة الصوتية والفيديو.

6- تطبيقات الشبكات الصغيرة: يمكن استخدام الحواسيب أحادية اللوحة في تطبيقات الشبكات الصغيرة، مثل تطبيقات الخادم الصغير وجدار الحماية ونقطة الوصول إلى الإنترنت.

7- التطبيقات العلمية والتقنية: يمكن استخدام الحواسيب أحادية اللوحة في التطبيقات العلمية والتقنية، مثل تصميم الدوائر الإلكترونية وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.

ماهي مميزات الحواسيب أحادية اللوحة ؟

للحواسيب أحادية اللوحة العديد من المزايا، نذكر منها :

1- الحجم الصغير: تتميز الحواسيب أحادية اللوحة بالحجم الصغير الذي يجعلها سهلة الاستخدام والتركيب في المساحات الصغيرة والأجهزة المحمولة.

2- الاستهلاك الكهربائي المنخفض: تعمل الحواسيب أحادية اللوحة بمعالجات منخفضة الطاقة، مما يؤدي إلى تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية وزيادة عمر البطارية في الأجهزة المحمولة.

3- التوافق مع مختلف الأنظمة: يدعم العديد من أنظمة التشغيل الشهيرة الحواسيب أحادية اللوحة، مما يجعلها متوافقة مع مختلف التطبيقات.

4- السعر المنخفض: تتوفر الحواسيب أحادية اللوحة بأسعار منخفضة مقارنة بأجهزة الحواسيب التقليدية، مما يجعلها متاحة وميسورة التكلفة للعديد من الأشخاص والشركات.

5- سهولة التعلم والتطوير: توفر الحواسيب أحادية اللوحة مجتمعاً كبيراً من المطورين والمستخدمين المتحمسين، مما يجعلها سهلة التعلم والتطوير لتلبية احتياجات مختلف التطبيقات.

6- قابلية التخصيص: تتيح الحواسيب أحادية اللوحة للمستخدمين تخصيصها وتعديلها لتلبية متطلبات التطبيقات المحددة، مما يزيد من مرونتها وفعاليتها في مختلف المجالات.

7- الأداء العالي: تستخدم الحواسيب أحادية اللوحة في التطبيقات التي تتطلب أداء عالي ومعالجة قوية.

ماهي أشهر أنواع الحواسيب أحادية اللوحة ؟







2- بيبو (BeagleBone): وهي حاسوب أحادي اللوحة يعمل بنظام لينكس ويستخدم في تطبيقات الأتمتة والمراقبة والتحكم في الروبوتات. 1- راسبيري باي (Raspberry Pi): وهي حاسوب صغير يعمل بنظام لينكس ويتم استخدامه في مختلف المجالات، مثل الأتمتة المنزلية والتعليم والتصوير والألعاب.2- بيبو (BeagleBone): وهي حاسوب أحادي اللوحة يعمل بنظام لينكس ويستخدم في تطبيقات الأتمتة والمراقبة والتحكم في الروبوتات.

3- نانو بي (NanoPi): وهو حاسوب أحادي اللوحة يعمل بنظام لينكس ويتميز بأداء عالي واستهلاك طاقة منخفض، ويستخدم في تطبيقات الأتمتة والتحكم في الروبوتات.

4- أردوينو (Arduino): وهو حاسوب صغير يتم استخدامه في تطبيقات الأتمتة والتحكم في المحركات والأضواء والأجهزة الأخرى.

5- جيتسونغ (Jetson): وهو حاسوب أحادي اللوحة يستخدم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق والروبوتات.

6- أودرويد (Odroid): وهو حاسوب صغير يستخدم في تطبيقات الأتمتة والألعاب والتعليم.

7- بانانا باي (Banana Pi): وهو حاسوب أحادي اللوحة يستخدم في تطبيقات الأتمتة والتحكم في المحركات والأجهزة الأخرى.

8- لاتيه باندا (LattePanda): وهو حاسوب أحادي اللوحة يعمل بنظام ويندوز ويستخدم في تطبيقات الأتمتة والألعاب والتعليم.