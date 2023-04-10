الحواسيب أحادية اللوحة - SBC

A-Boudjema
:: مسير محتوى الشبكة ::
:: مرشحون للإدارة ::
- إنضم
- 18 أفريل 2021
- المشاركات
- 1,344
- النقاط
- 71
- العمر
- 15
- محل الإقامة
- No Place
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا بكلّ اعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية
رمضانكم مبارك، دمتم بخير وعافية
أهلا بكلّ اعضاء وزوار منتدى اللمة الجزائرية
رمضانكم مبارك، دمتم بخير وعافية
ماهي الحواسيب أحادية اللوحة أو Single Board Computers (SBC) ؟
الحواسيب أحادية اللوحة هي حواسيب متكاملة مبنية على لوحة إلكترونية واحدة فقط، تحتوي على المكونات الأساسية للحواسيب، كالمعالج (المعالجات)أو المتحكمات الدقيقة Microcontrollers، وحدة المعالجة الرسومية، وحدات الإتصال، وحدات دخل/خرج والعديد من الميزات المتواجدة في أجهزة الحواسيب الوظيفية، تُستخدم الحواسيب أحادية اللوحة في العديد من الأغراض التي تتطلب حواسيب صغيرة الحجم ومنخفضة التكلفة.
ماهي إستخدامات الحواسيب أحادية اللوحة ؟
للحواسيب أحادية اللوحة العديد من الإستخدامات والتطبيقات، نذكر منها :
1- الأتمتة والتحكم الصناعي: تستخدم الحواسيب أحادية اللوحة في تحكم المعدات الصناعية والآلات والروبوتات والأنظمة المتصلة بالإنترنت.
2- الحوسبة الشخصية: يمكن استخدام الحواسيب أحادية اللوحة كأجهزة حوسبة شخصية، وتشمل هذه التطبيقات الاستخدام المنزلي والتعليمي والترفيهي.
3- الأجهزة الطبية: تستخدم الحواسيب أحادية اللوحة في تطبيقات الأجهزة الطبية، مثل الأجهزة القابلة للارتداء وأجهزة الأشعة السينية وأجهزة الأوكسجين وغيرها.
4- الأجهزة المحمولة: يمكن استخدام الحواسيب أحادية اللوحة في تصميم الأجهزة المحمولة، مثل أجهزة الكمبيوتر اللوحية وأجهزة الهاتف الذكية وأجهزة اللابتوب الصغيرة.
5- التحكم في المنازل الذكية: يمكن استخدام الحواسيب أحادية اللوحة في تطبيقات المنازل الذكية، مثل تحكم الإضاءة والتكييف والأجهزة الصوتية والفيديو.
6- تطبيقات الشبكات الصغيرة: يمكن استخدام الحواسيب أحادية اللوحة في تطبيقات الشبكات الصغيرة، مثل تطبيقات الخادم الصغير وجدار الحماية ونقطة الوصول إلى الإنترنت.
7- التطبيقات العلمية والتقنية: يمكن استخدام الحواسيب أحادية اللوحة في التطبيقات العلمية والتقنية، مثل تصميم الدوائر الإلكترونية وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.
ماهي مميزات الحواسيب أحادية اللوحة ؟
للحواسيب أحادية اللوحة العديد من المزايا، نذكر منها :
1- الحجم الصغير: تتميز الحواسيب أحادية اللوحة بالحجم الصغير الذي يجعلها سهلة الاستخدام والتركيب في المساحات الصغيرة والأجهزة المحمولة.
2- الاستهلاك الكهربائي المنخفض: تعمل الحواسيب أحادية اللوحة بمعالجات منخفضة الطاقة، مما يؤدي إلى تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية وزيادة عمر البطارية في الأجهزة المحمولة.
3- التوافق مع مختلف الأنظمة: يدعم العديد من أنظمة التشغيل الشهيرة الحواسيب أحادية اللوحة، مما يجعلها متوافقة مع مختلف التطبيقات.
4- السعر المنخفض: تتوفر الحواسيب أحادية اللوحة بأسعار منخفضة مقارنة بأجهزة الحواسيب التقليدية، مما يجعلها متاحة وميسورة التكلفة للعديد من الأشخاص والشركات.
5- سهولة التعلم والتطوير: توفر الحواسيب أحادية اللوحة مجتمعاً كبيراً من المطورين والمستخدمين المتحمسين، مما يجعلها سهلة التعلم والتطوير لتلبية احتياجات مختلف التطبيقات.
6- قابلية التخصيص: تتيح الحواسيب أحادية اللوحة للمستخدمين تخصيصها وتعديلها لتلبية متطلبات التطبيقات المحددة، مما يزيد من مرونتها وفعاليتها في مختلف المجالات.
7- الأداء العالي: تستخدم الحواسيب أحادية اللوحة في التطبيقات التي تتطلب أداء عالي ومعالجة قوية.
ماهي أشهر أنواع الحواسيب أحادية اللوحة ؟
1- راسبيري باي (Raspberry Pi): وهي حاسوب صغير يعمل بنظام لينكس ويتم استخدامه في مختلف المجالات، مثل الأتمتة المنزلية والتعليم والتصوير والألعاب.
2- بيبو (BeagleBone): وهي حاسوب أحادي اللوحة يعمل بنظام لينكس ويستخدم في تطبيقات الأتمتة والمراقبة والتحكم في الروبوتات.
3- نانو بي (NanoPi): وهو حاسوب أحادي اللوحة يعمل بنظام لينكس ويتميز بأداء عالي واستهلاك طاقة منخفض، ويستخدم في تطبيقات الأتمتة والتحكم في الروبوتات.
4- أردوينو (Arduino): وهو حاسوب صغير يتم استخدامه في تطبيقات الأتمتة والتحكم في المحركات والأضواء والأجهزة الأخرى.
5- جيتسونغ (Jetson): وهو حاسوب أحادي اللوحة يستخدم في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق والروبوتات.
6- أودرويد (Odroid): وهو حاسوب صغير يستخدم في تطبيقات الأتمتة والألعاب والتعليم.
7- بانانا باي (Banana Pi): وهو حاسوب أحادي اللوحة يستخدم في تطبيقات الأتمتة والتحكم في المحركات والأجهزة الأخرى.
8- لاتيه باندا (LattePanda): وهو حاسوب أحادي اللوحة يعمل بنظام ويندوز ويستخدم في تطبيقات الأتمتة والألعاب والتعليم.
9- أودو (Udoo): وهو حاسوب أحادي اللوحة يستخدم في تطبيقات الأتمتة والتحكم في المحركات والأجهزة الأخرى.