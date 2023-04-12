ديستوبياا.. مهد اللامبالات..!!

ك كل مساء يأتي الى هناا..

ملابسه أنيقة.. و ملامحه تشي 'ب اليأس التام المطمئن..!!

يبتسم ل صوت انكساار الاعشاب اليابسة تحت قدميه.. ف وحده الصمتُ من يمنحه الوجود و يُشعره ب كينونته وسط عالم مضطرب مصبوغ ب الخوف..!! لا هو غادر غربته.. ولا مدّ ل النسيان يوما.. يده..!!

ما أن تاتي..

حتى يهرع الى هناك.. يقترب منهاا تاركا مسافة مناسبة تُمكّنه من مراقبتهاا خِفية.. دون أن تراه..!! تجلس ع كرسي قديم..!!

أففففف كلٍ شيئ هنا مُوحش.. وحده هو السعيد المُحتفل ب اللحضات.. ل أنّه يجد في هذا المكان جنّنته التي طالما بحث عنها في زمن الصّحو والتعقل الّا مُجدي..!! يحزن ل ملامحها الغارقة ب الأسى.. و لِ بُكائهاا.. ذلك الطقس الذي تُمارسه في كل مرّة تجيئُ بهاا..!!

لم يشأ ان يمسح ملامح بُكائهاا.. تركهاا دون ان يواسيها.. !و في كلّ مرة و قبل مجيئها.. كان يترك لها عُلبة مناديل ورقيّة.. و يرحل..!!





#كِذبة_أبريل