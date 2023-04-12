السلام عليكم أحبتي في اللمة الطيبة

يلاحظ كل لبيب الحملة الشرسة التي يقودها أحفاد فرنسا و أبناؤها

في ضرب القيم و الاعراف و العادات و التقاليد و بكل السبل و الطرق

الخبيثة , و اهمها احتكار الاعلام الثقيل و السيطرة على القنوات

العمومية و الخاصة و نفث سمومها بكل رعونة و قلة حياء و انعدام للاخلاق

و الشرف و ادنى حدود اللباقة

متجاوزين كل الحدود و بكل ألوانها

الجزائر الاسلام و العروبة و الاصل الطيب و العائلات المحترمة و الرجولة و النخوة

كل هذا حاولوا ضربه تحت الحزام و الايحاء ان الجزائر اصبحت

عصابات و زطلة و مخدرات و سرقة و مافيا و فسق و دعارة و شوارع متسخة و صلبان

و نجوم سداسية و كتب تتحدث عن يهود الجزائر و ايحاءات خبيثة جنسية و دينية



حشدوا لكل ذالك اموالا طائلة و سياسة ممنهجة و ليست عفوية

و اجتمعوا و من خلفهم طاطا فرنسا و كنائسها و رهبانها و مخططيها و ذباب إلكتروني

مأجور حركي مستعد ان يبيع شرفه مقابل دراهم معدودات



خططوا بكل خبث و بغدر و بدهاء مدروس و انفقوا الغالي و النفيس لتغير واقع الجزائر

و تحويلها إلى بيت دعارة كبير

لكن هيهات هيهات فالجزاير أرض طاهرة مسقية بدماء طاهرة أصلها ثابت ضاربة

في أعماق التاريخ و حضاراتها المتعددة المتنوعة منذ الازل جعلت الرجل او الانسان الجزايري

انسان اصيل لا يتغير الانسان الجزائري بطبعه و فطرته انسان طاهر و شريف

وعندنا متزج الاصل الطيب من الشريعة المحمدية كان هناك تزاوج رائع بين الاصل الطيب و الدين الاطيب

فكان النتاج انسان من خيرة البشر الموجودين على وجه الارض

الإنسان الجزايري الحر المسلم بالأصل و بالدين

فضاعت كل جهود نطاف فرنسا و كل جيوشها هباء منثورا

كما ضاع جهود فرنسا و من خلفها من الكنائس و الاحلاف سابقا

و سينتصر الانسان الجزائري المسلم على كل حرب توقد له او عن اية حيلة تنصب له

ليبقة