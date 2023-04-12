🌙 مسلسلات رمضانية ارادت تغيير الواقع فهزمتهم قطة

مافيا واشرات خبيثة
هذا قع بلا مانهدرو على الانحطاط اللغوي و اللفظي في السينريوهات و استعمال لغة الشارع و العنف الجسدي و اللفظي... و كلام قبيح و تطياح و سب
في المقابل
فيديو عفوي بسيط في دقيتين من الواقع و على مباشر يظهر طيبة قلب المسلم الحقيقية الذي يقف قائم بين يدي ربه يحي ليلية مباركة.، دار بوز ماشي نورمال، بوز عالمي الحمد لله فيديو ثواني بدون اخراج يُغطي عفن تع مخرجين و منتجين وملاير صرفت لتشويه صورة المجتمع الجزايري الأصيل.
سبحان الله مليارات و دراسات و مخططات و قنوات و دول و ايديولوجيات
تهزمهم قطة