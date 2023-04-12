🌙 مسلسلات رمضانية ارادت تغيير الواقع فهزمتهم قطة

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
15,685
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
🌙
مسلسلات رماضنية ارادت تغيير الواقع فهزمتهم قطة
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مسلسل الدامة :
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تهريب مخدرات، سجون، جرائم القُصر، عشق و فسق
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مسلسل الاختيار الاول:
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عصابات شوارع، مخدرات...و ايجاءات و اشارات خبيثة
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مسلسل عايلة شوك:
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باختصار ام سراقة و ربع ولادها سراقين نصابين
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مسلسل البطحة:
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مافيا واشرات خبيثة
هذا قع بلا مانهدرو على الانحطاط اللغوي و اللفظي في السينريوهات و استعمال لغة الشارع و العنف الجسدي و اللفظي... و كلام قبيح و تطياح و سب
في المقابل
❤️
فيديو عفوي بسيط في دقيتين من الواقع و على مباشر يظهر طيبة قلب المسلم الحقيقية الذي يقف قائم بين يدي ربه يحي ليلية مباركة.، دار بوز ماشي نورمال، بوز عالمي الحمد لله فيديو ثواني بدون اخراج يُغطي عفن تع مخرجين و منتجين وملاير صرفت لتشويه صورة المجتمع الجزايري الأصيل.
سبحان الله مليارات و دراسات و مخططات و قنوات و دول و ايديولوجيات
تهزمهم قطة
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