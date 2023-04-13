فيديو عجيب والتعليق من عندكم

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: مُسير اداري ::
طاقم الإدارة
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
8,077
النقاط
2,156
الجنس
ذكر
عالم المخلوقات غير البشرية التي قال عنها المولى عزوجل وأمم أمثالكم عالم مليئ بالعبر والدروس
الفيديو لمجموعة نحل يتكاتفون ويتعاونون لانقاذ نحلة بطريقة عجيبة ونموذجية والأعجب منبع وفكرة هذا التصرف وهو فكرة إنقاذ نفس أخرى

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