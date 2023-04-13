فيديو عجيب والتعليق من عندكم

عالم المخلوقات غير البشرية التي قال عنها المولى عزوجل وأمم أمثالكم عالم مليئ بالعبر والدروسالفيديو لمجموعة نحل يتكاتفون ويتعاونون لانقاذ نحلة بطريقة عجيبة ونموذجية والأعجب منبع وفكرة هذا التصرف وهو فكرة إنقاذ نفس أخرىكيف تعلقون على هذا المشهد؟