فيديو عجيب والتعليق من عندكم

فريد أبوفيصل
:: مُسير اداري ::
طاقم الإدارة
عالم المخلوقات غير البشرية التي قال عنها المولى عزوجل وأمم أمثالكم عالم مليئ بالعبر والدروس
الفيديو لمجموعة نحل يتكاتفون ويتعاونون لانقاذ نحلة بطريقة عجيبة ونموذجية والأعجب منبع وفكرة هذا التصرف وهو فكرة إنقاذ نفس أخرى
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مشاهدة المرفق FDownloader.Net - 709816494266619(720p).mp4
الفيديو لمجموعة نحل يتكاتفون ويتعاونون لانقاذ نحلة بطريقة عجيبة ونموذجية والأعجب منبع وفكرة هذا التصرف وهو فكرة إنقاذ نفس أخرى
كيف تعلقون على هذا المشهد؟
مشاهدة المرفق FDownloader.Net - 709816494266619(720p).mp4