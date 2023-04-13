المفتاح الثامن: ارسمي خطة لعملك..

سعد606
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- إنضم
- 3 جانفي 2019
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- 61
- محل الإقامة
- تقرت
- الجنس
- ذكر
* إياك أن تخوضي الحياة دون خطة واضحة المعالم لمواجهة متطلباتها.
* من المستحيل أن تنتج الفوضى إلا الفشل والتخطيط إلا النجاح.
* الشعوب التي تعرف كيف تخطط وكيف تبرمج وكيف تنفذ هي صانعة الأمجاد.
* اجعلي عقلك متفتحا وقابلا للتغيير طوال الوقت، ولا يمكنك التقدم إلا بمراجعة خطة أهدافك.
* لا يقفز أحد على قمة الجبل مرة واحدة، وإنما يصعد خطوة خطوة.
* من المستحيل أن تنتج الفوضى إلا الفشل والتخطيط إلا النجاح.
* الشعوب التي تعرف كيف تخطط وكيف تبرمج وكيف تنفذ هي صانعة الأمجاد.
* اجعلي عقلك متفتحا وقابلا للتغيير طوال الوقت، ولا يمكنك التقدم إلا بمراجعة خطة أهدافك.
* لا يقفز أحد على قمة الجبل مرة واحدة، وإنما يصعد خطوة خطوة.