المفتاح الثامن: ارسمي خطة لعملك..

سعد606

سعد606

:: صَآنع محتوى ::
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
2,047
النقاط
111
العمر
61
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
* إياك أن تخوضي الحياة دون خطة واضحة المعالم لمواجهة متطلباتها.
* من المستحيل أن تنتج الفوضى إلا الفشل والتخطيط إلا النجاح.
* الشعوب التي تعرف كيف تخطط وكيف تبرمج وكيف تنفذ هي صانعة الأمجاد.
* اجعلي عقلك متفتحا وقابلا للتغيير طوال الوقت، ولا يمكنك التقدم إلا بمراجعة خطة أهدافك.
* لا يقفز أحد على قمة الجبل مرة واحدة، وإنما يصعد خطوة خطوة.

 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
15,693
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
بصدق اخي سعد
امواج الحياة و احوالها و حالاتها
تخلطلي كل مرة مخططاتي
الان انا مع الاساسيات ارتبها راح تاخد مني وقت طويل
 
سعد606

سعد606

:: صَآنع محتوى ::
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
2,047
النقاط
111
العمر
61
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
قال الامين محمد:
بصدق اخي سعد
امواج الحياة و احوالها و حالاتها
تخلطلي كل مرة مخططاتي
الان انا مع الاساسيات ارتبها راح تاخد مني وقت طويل
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حتى ولو اخذت منك وقت طويل المهم في انجاح الخطة
لك مني كل الاحترام ونسال الله ان يوافقك لما فيه الخير لك والى جميع افراد العائلة
صح فطوركم
 
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