المفتاح الثامن: ارسمي خطة لعملك..

* من المستحيل أن تنتج الفوضى إلا الفشل والتخطيط إلا النجاح.

* الشعوب التي تعرف كيف تخطط وكيف تبرمج وكيف تنفذ هي صانعة الأمجاد.

* اجعلي عقلك متفتحا وقابلا للتغيير طوال الوقت، ولا يمكنك التقدم إلا بمراجعة خطة أهدافك.

* لا يقفز أحد على قمة الجبل مرة واحدة، وإنما يصعد خطوة خطوة.

