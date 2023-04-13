بالخطوات كيفية عمل أساور بالخرز والخيط

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أهلا وسهلا لكم ... ​

مند مدة لم أضع هكذا مواضيع إشتقت للركن ​

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تحظى الأساور باهتمام الفتيات وأصبحت مطلوبة في عالم الموضة لذلك سوف نعرض لكم الطريقة الخاصة لعمل الأساور والأدوات اللازمة لها. ​

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اخترت خرز ظهر مند مدة وجدته في محلات لوازم الخياطة السعر : ​

6 حبات ب 10 د ​

اشتريت 30 لأنني لم أكن اعلم كم سيأخد السوار من خرزة وفي الاخير استخدمة فقط 20 خرزة ​

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هنا ايضا بعض المستلزمات ​

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خيط اللاستيك ب 100 د ​

وتلك الحلقات الواحدة ب 20 د ​

والفراشة ب 100د ​

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بعدما قصيت طول خيط الاسوار بطول 44 سم ​

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بدأت اركب السوار ​

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وفي الاخير تحصلت على هذا السوار ​

بلوني المفضل بالنسبة للفراشة هناك انواع عديدة لكن كانت الوحيدة المناسبة ​

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السوار كانت تكلفته 180 د ​

وهو يتم بيعه بين 250 الى 300 د ​

كذلك اذا تم شراء اللوازم بالجملة ستكون تكلفته أقل لمن تريد جعله كمشروع ​

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لمن يريد توضيحا اكثر حول تفاصيل هذا السوار تابع الفيديو ​

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