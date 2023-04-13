بالخطوات كيفية عمل أساور بالخرز والخيط

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
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أهلا وسهلا لكم ...
مند مدة لم أضع هكذا مواضيع إشتقت للركن
تحظى الأساور باهتمام الفتيات وأصبحت مطلوبة في عالم الموضة لذلك سوف نعرض لكم الطريقة الخاصة لعمل الأساور والأدوات اللازمة لها.
اخترت خرز ظهر مند مدة وجدته في محلات لوازم الخياطة السعر :
6 حبات ب 10 د
اشتريت 30 لأنني لم أكن اعلم كم سيأخد السوار من خرزة وفي الاخير استخدمة فقط 20 خرزة
هنا ايضا بعض المستلزمات
خيط اللاستيك ب 100 د
وتلك الحلقات الواحدة ب 20 د
والفراشة ب 100د
بعدما قصيت طول خيط الاسوار بطول 44 سم
بدأت اركب السوار
وفي الاخير تحصلت على هذا السوار
بلوني المفضل بالنسبة للفراشة هناك انواع عديدة لكن كانت الوحيدة المناسبة
السوار كانت تكلفته 180 د
وهو يتم بيعه بين 250 الى 300 د
كذلك اذا تم شراء اللوازم بالجملة ستكون تكلفته أقل لمن تريد جعله كمشروع
لمن يريد توضيحا اكثر حول تفاصيل هذا السوار تابع الفيديو
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