بالخطوات كيفية عمل أساور بالخرز والخيط

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
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المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى

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أهلا وسهلا لكم ...

مند مدة لم أضع هكذا مواضيع إشتقت للركن

تحظى الأساور باهتمام الفتيات وأصبحت مطلوبة في عالم الموضة لذلك سوف نعرض لكم الطريقة الخاصة لعمل الأساور والأدوات اللازمة لها.

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اخترت خرز ظهر مند مدة وجدته في محلات لوازم الخياطة السعر :

6 حبات ب 10 د

اشتريت 30 لأنني لم أكن اعلم كم سيأخد السوار من خرزة وفي الاخير استخدمة فقط 20 خرزة


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هنا ايضا بعض المستلزمات

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خيط اللاستيك ب 100 د

وتلك الحلقات الواحدة ب 20 د

والفراشة ب 100د

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بعدما قصيت طول خيط الاسوار بطول 44 سم

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بدأت اركب السوار

وفي الاخير تحصلت على هذا السوار

بلوني المفضل بالنسبة للفراشة هناك انواع عديدة لكن كانت الوحيدة المناسبة

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السوار كانت تكلفته 180 د

وهو يتم بيعه بين 250 الى 300 د

كذلك اذا تم شراء اللوازم بالجملة ستكون تكلفته أقل لمن تريد جعله كمشروع

لمن يريد توضيحا اكثر حول تفاصيل هذا السوار تابع الفيديو

 
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