هجران القران الكريم

Eya98
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 10 جويلية 2022
- المشاركات
- 9
- النقاط
- 3
- العمر
- 24
- محل الإقامة
- تبسة
- الجنس
- أنثى
سلام عليكم،
خوتي حبيت نسقسيكم، انا للاسف هاجرة للقران الكريم كاين برودة وعدم اقبال وفطور من ناحيته، رغم اني اريد واتمنى ادمنه يكون سندي وانيس وحدتي لاني مسحت كل مواقع التواصل، ماذا اصنع حتى اداوم عليه...؟ وشكر
خوتي حبيت نسقسيكم، انا للاسف هاجرة للقران الكريم كاين برودة وعدم اقبال وفطور من ناحيته، رغم اني اريد واتمنى ادمنه يكون سندي وانيس وحدتي لاني مسحت كل مواقع التواصل، ماذا اصنع حتى اداوم عليه...؟ وشكر