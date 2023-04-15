هجران القران الكريم

سلام عليكم،خوتي حبيت نسقسيكم، انا للاسف هاجرة للقران الكريم كاين برودة وعدم اقبال وفطور من ناحيته، رغم اني اريد واتمنى ادمنه يكون سندي وانيس وحدتي لاني مسحت كل مواقع التواصل، ماذااصنع حتى اداوم عليه...؟ وشكر