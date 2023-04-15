هجران القران الكريم

Eya98

Eya98

:: عضو منتسِب ::
إنضم
10 جويلية 2022
المشاركات
9
النقاط
3
العمر
24
محل الإقامة
تبسة
الجنس
أنثى
سلام عليكم،
خوتي حبيت نسقسيكم، انا للاسف هاجرة للقران الكريم كاين برودة وعدم اقبال وفطور من ناحيته، رغم اني اريد واتمنى ادمنه يكون سندي وانيس وحدتي لاني مسحت كل مواقع التواصل، ماذا ❓اصنع حتى اداوم عليه...؟ وشكر
 
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