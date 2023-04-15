اليوم الثالث والعشرون من شهر رمضان

سعد606

سعد606

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:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
2,049
النقاط
111
العمر
61
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
فصيام هذه الأيام المعدودات المباركات عبادةٌ لله وحده، ومكسبٌ للمؤمن، فهو الذي يجازي عليها بالكيفية التي يريدها هو وحده سبحانه وتعالى مما يناسب حكمتَه تعالى وعِلمه؛ قال صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي).
 
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