اليوم الثالث والعشرون من شهر رمضان

فصيام هذه الأيام المعدودات المباركات عبادةٌ لله وحده، ومكسبٌ للمؤمن، فهو الذي يجازي عليها بالكيفية التي يريدها هو وحده سبحانه وتعالى مما يناسب حكمتَه تعالى وعِلمه؛ قال صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعمِائَة ضِعْفٍ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي).