لاجومال ?o+o؟ آخر نشاط كان : اليوم

الفكرة سريعا وبدون اختصار هي عموما وخصوصا انها و بما انو كاين اعضاء ساعة على ساعة يطلوا من وراء الهضبة المقابلة للمة هااااااذيك الكدية اللي تعرفوها

ويسجلوا الدخول بعد مدة مشفناش ظلهم في المنتدى او بعد غياب طويل او متوسط او قصير المدى



وليهاذا قررنا أنو نوزعو عليكم كوطة نتاع ليجومال ولربما تصادفوا تواجد وحضور عضو كاين غايب ولاهارب ولا فايت من هنا



حطّوه هنا في موضوع حكماتك لاجومال لعلهو كاين اللي يحوس عليه ولايبغيه ولا الدّين عليه





