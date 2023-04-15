لاجومال ?o+o؟ آخر نشاط كان : اليوم

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: مُسير اداري ::
طاقم الإدارة
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
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النقاط
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ذكر
الفكرة سريعا وبدون اختصار هي عموما وخصوصا انها و بما انو كاين اعضاء ساعة على ساعة يطلوا من وراء الهضبة المقابلة للمة هااااااذيك الكدية اللي تعرفوها

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ويسجلوا الدخول بعد مدة مشفناش ظلهم في المنتدى او بعد غياب طويل او متوسط او قصير المدى

وليهاذا قررنا أنو نوزعو عليكم كوطة نتاع ليجومال 512HVJXnQML.__AC_SX300_SY300_QL70_ML2_.jpg ولربما تصادفوا تواجد وحضور عضو كاين غايب ولاهارب ولا فايت من هنا

حطّوه هنا في موضوع حكماتك لاجومال لعلهو كاين اللي يحوس عليه ولايبغيه ولا الدّين عليه
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