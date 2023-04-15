2006 - 2007 4algeria الجزء الأول

فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: مُسير اداري ::
طاقم الإدارة
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
8,098
النقاط
2,156
الجنس
ذكر
بينما اتصفح اللمة ماضيها وحاضرها وجدت نفسي اقوم بتركيب هذا الفيديو كجزء اول مخصص لبدايات انشاء المنتدى وتطور اقسامه وستايلاته واعضائه ومواضيعه تقريبا من بداية 2006 الى غاية نهايات 2007
اسمحولي على شريط البرنامج في وسط الفيديو ملقيتش وقت لبرنامج اخر



شاهدوا الفيديوا وادعوا لخوكم في هذا الشهر الفضيل

ممنوع البكاء على الأصدقاء وتلك الاوقات

 
  • أحزنني
التفاعلات: Hakan
فريد أبوفيصل

فريد أبوفيصل

:: مُسير اداري ::
طاقم الإدارة
إنضم
1 أوت 2008
المشاركات
8,098
النقاط
2,156
الجنس
ذكر
@همس الوُرود @سكون الفجر @الريــان
@طموحة @sana barhoumi @إلياس @Hakan
@سعد606 @ذكريات @barca.moha @عبدالرؤوف1
@aljentel @الامين محمد @dahman kz
@أشــواق 19 @جليلوس @"viola"
@السلطانة @adam doon alger @أم منيــــــر
@بسمة القلوب @جمال عبدلي @Moha le sage
@lale çiçeği @rafid2 @السها
@شجـ الروح ـون @Zamenhov
@ملكة زوجي @Soumia hadj mohammed
@الرومانسي الجاد @ahmedroyce339
@وصال اية @فريد أبوفيصل @*amani*
@{مُدَلَّلَتُهُ} @Golden Man @رحيق الفردوس
@ليليا مرام @Ma$Ter @ℓσɴєℓу GĪяℓ
@assinat @زاهية بنت البحر @حفياد آدم
@بيسان بيبا @Oualid Kamel @حكايا الورد
@sanaya klara @هدية من الله @الفضل10
@AMH1398 @Andy_Delort @randa.hac
@Rǿmẳņĉį LŎvès @خربشات غيمة @SOFIANE020
@إيمان~ @النجم البعيد @العَنْقَاءُ @Amine7N
@ثَسْكُورْثْ نَثْدُوكْلِي @sami44 @أبو مارية
@Adel Adel1 @Jorh @soso ana @صاحبة الأثر
@الورد الأحمر @{هِشام} @ضآحكة مستبشرة
@متهجئ الحرف @زهور الشوق @لاريمان @Hakan
@the world @Skor m@k @ناسليهان
@بيسان بيبا @زاد الرحيل @امير الصحراءdz
@ilina loulou @القطة الزهرية @خيرة الوهرانية
@Oussama.GF @!≈[سُِـِيٌــِـِفّ اٌڷِخً‘يٌـرُ]≈! @اميرة المدائن
@الوهم @Malika Tlm @afnene @زهور الشوق
@الفتاة الاميرة @الطيب الجزائري84 @طيور السلام
@bilel.dz @ام أمينة @الملك الظليل @لاجودان شاف
@فتاة حساسة @hamza__2006 @بوعزة عامر 77
@Chouaib28 @faith8 @الأميرة بلقيس @EL General
@حكايا المطر @Tama Aliche @عبد المـــالـــــك
@حياة71 @بنت الشمال @اسيل الحياة @نبيل مسلم
@dida007 @Bfatiha @ظل سيريالية @chirine zina
@louai loulou @اسراء سروري @Oum Loukmane
@الأستاذ مصطفى @خووخه
@فتى من الغد @@R@ZIK @ALIGSM
@HAMZA USMA @visiteur @Moha le sage
@يونس قاسم @نذير1 @طيور السلام @زخة مطر
@وحي القلم @MARYTA @صاحبة الأثر @نرجس الريحان
@شيماء شوشيشا @Asm90 @ديكتاتــــــور @tayeb20
@prince of love @naouri65 @Ra Off @Djamel.Dz
@أشــواق 19 @الہٰوردة الہٰسہٰوداء @رضا ا̍ڸمۘڜٰا̍ڪ๛
@النورس @الفراشة الحساسة @Ozdemir Sirac
@اليزابث @space-cowboy @randa.hac @نجمة الأرض
@*ياسر* @rycerz @صمتي حكاية @صانعة الإبتسامة
@NAPOLA @صدى الصورة. @أم أحمــــد يــسّ
@هدوء المطر @sidali98 @نعمات @4LI_4LGERI4
@املي @secret de coeur @oumsif @حاتم خليفة
@ناصر dz @🌌🔮متألقة🔮🌌 @prncess fifi
@بنقابي افتخر @ضآحكة مستبشرة @طيور السلام
@أحمدوا @أريج محمد
@ahmedroyce339 @rose09000 @opira99
@أمـيـر الـجـزائـر @خديجة ph @ريحـان
@Ra_nya @Bouchra zarat @شهيناز بنت بلادها
@سفيان اسلام @أستاذ الفلسفة @razan roza
@"هشام الأوراس" @amar naim @إيمان قلب
@البحر الهادي @Silent Hill @بنت الـ25
@سحر صبرين @Zouheir 2022 @العنود بوفاتح
@حمزة حمزة @محمد عبدو 13 @Ahmedfba
@MARYTA @Haroun Serhani
 
Hakan

Hakan

:: مراقب عام ::
:: رقابة المحتوى ::
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
10,736
النقاط
1,706
الجنس
ذكر
ياخويا كيما يقولوا ليت الزمن يعود ،بصح ما يرجعش لانو الحياة مستمرة وراني في 10 سنوات من سجلت في اللمة في الصيف لي جبت فيه البكالوريا كون تقوللي كيفاه فاتت هاذ العشرة سنوات مانيش عارف بصح فاتت بحلوها ومرها ،وربي يخلي اللمة ويرجع الغائبين لابغى يطلوا مرة ويهربوا .
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top