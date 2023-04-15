2006 - 2007 4algeria الجزء الأول

فريد أبوفيصل
:: مُسير اداري ::
طاقم الإدارة
بينما اتصفح اللمة ماضيها وحاضرها وجدت نفسي اقوم بتركيب هذا الفيديو كجزء اول مخصص لبدايات انشاء المنتدى وتطور اقسامه وستايلاته واعضائه ومواضيعه تقريبا من بداية 2006 الى غاية نهايات 2007
اسمحولي على شريط البرنامج في وسط الفيديو ملقيتش وقت لبرنامج اخر
شاهدوا الفيديوا وادعوا لخوكم في هذا الشهر الفضيل
ممنوع البكاء على الأصدقاء وتلك الاوقات
اسمحولي على شريط البرنامج في وسط الفيديو ملقيتش وقت لبرنامج اخر
شاهدوا الفيديوا وادعوا لخوكم في هذا الشهر الفضيل
ممنوع البكاء على الأصدقاء وتلك الاوقات