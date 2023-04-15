2006 - 2007 4algeria الجزء الأول

بينما اتصفح اللمة ماضيها وحاضرها وجدت نفسي اقوم بتركيب هذا الفيديو كجزء اول مخصص لبدايات انشاء المنتدى وتطور اقسامه وستايلاته واعضائه ومواضيعه تقريبا من بداية 2006 الى غاية نهايات 2007اسمحولي على شريط البرنامج في وسط الفيديو ملقيتش وقت لبرنامج اخرشاهدوا الفيديوا وادعوا لخوكم في هذا الشهر الفضيلممنوع البكاء على الأصدقاء وتلك الاوقات