في اليابان أثناء الحرب كان هذا الولد يحمل أخاه الميت على ظهره ليدفنه لاحظت جندي وطلب منه أن يرمي هذا الطفل الميت حتى لا يتعد

رد عليه :

هو ليس ثقيلا ..هذا اخي!

فهم الجندي واجهش بالبكاء

منذ ذلك الوقت اصبحت هذه الصورة رمز الوحدة في اليابان

ليته يصبح شعارنا:

"ليس ثقيلا إنه اخي ..إنها اختي"

