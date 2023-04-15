Oktavio_hinda
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 15 أوت 2009
- المشاركات
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- النقاط
- 56
- محل الإقامة
- الجزائر العاصمة
- الجنس
- أنثى
في اليابان أثناء الحرب كان هذا الولد يحمل أخاه الميت على ظهره ليدفنه لاحظت جندي وطلب منه أن يرمي هذا الطفل الميت حتى لا يتعد
رد عليه :
هو ليس ثقيلا ..هذا اخي!
فهم الجندي واجهش بالبكاء
منذ ذلك الوقت اصبحت هذه الصورة رمز الوحدة في اليابان
ليته يصبح شعارنا:
"ليس ثقيلا إنه اخي ..إنها اختي"
إذا وقع ارفعه واذا تعب ساعده واذا ضعف اسنده فهو ليس ثقيلا.
رد عليه :
هو ليس ثقيلا ..هذا اخي!
فهم الجندي واجهش بالبكاء
منذ ذلك الوقت اصبحت هذه الصورة رمز الوحدة في اليابان
ليته يصبح شعارنا:
"ليس ثقيلا إنه اخي ..إنها اختي"
إذا وقع ارفعه واذا تعب ساعده واذا ضعف اسنده فهو ليس ثقيلا.