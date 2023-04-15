انه اخي

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو مُتميز ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
926
النقاط
56
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
في اليابان أثناء الحرب كان هذا الولد يحمل أخاه الميت على ظهره ليدفنه لاحظت جندي وطلب منه أن يرمي هذا الطفل الميت حتى لا يتعد
رد عليه :
هو ليس ثقيلا ..هذا اخي!
فهم الجندي واجهش بالبكاء
منذ ذلك الوقت اصبحت هذه الصورة رمز الوحدة في اليابان
ليته يصبح شعارنا:
"ليس ثقيلا إنه اخي ..إنها اختي"

إذا وقع ارفعه واذا تعب ساعده واذا ضعف اسنده فهو ليس ثقيلا.

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