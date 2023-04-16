اعتذرو من الله على كل معاصيكم ♡.

Eya98
:: عضو منتسِب ::
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- 10 جويلية 2022
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من الآية 133 الى الآية 136
الآيــات
[وسارعوا إلى مغفرةٍ من ربِّكم وجنَّةٍ عرضُها السَّماوات والأرض أعدَّت للمتَّقين * الذين ينفِقُونَ في السَّرَّاء والضَّرَّاء والكاظمين الغيظ والعافين عن النَّاس واللّه يُحبُّ المحسنين * والذين إذا فعلوا فاحشةً أو ظلموا أنفسهم ذكروا اللّه فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذُّنوب إلاَّ اللّه ولـم يُصرُّوا على ما فعلوا وهم يعلمون * أولئك جزاؤهم مغفرةٌ من ربِّهم وجنَّاتٌ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجرُ العاملين] (133ـ136).
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ارجوكم استغفروا الله على جميع معاصيكم.
ارجوكم استغفروا الله على جميع معاصيكم.