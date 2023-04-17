تفسير حلم عجيب 🤔

السلام عليكم ان شاء الله تكونوا بخيرانا فتاة ابلغ من العمر 24سنة في مدة وانا في عزلة ايجابية مع الله ﷻ حيث قمت بمسح كل مواقع التواصل الاجتماعي بشكل نهائي لانني اكتشغت انهم سبب من اساب الظلال واني اقع في المعاصي بسببهم وان اتفه من التفاهة رغم اني والله شاهد كنت منزلة اشياء ترضى ربي ، لكن قررت مراجعة نفسي والحمدالله مرة تكون علاقتي بربي حسنة ومرات لا خمول كسل وانام عن صلاة الفجر.، كما يقال الثبات على الطاعة امر صعب ....و البارح وانا نائمة رائيت رؤية عجيبة... وهيا كانني اسمع للقارئ اسلام صبحي يتولوا ايات من القران الكريم ولم استطع تذكرهم ثم كانني في ارض واسعة وفيها كانها جبال وفجاة بدات كحريق ياتي من بعيد الي ان وصل اليا وسقطت فيه واقسم بالله العلي العظيم الا احسست به الحريق كاني احترق وعندما صرخت فجاة خرجت منه لكن لا اعلم من اخرجني؟ حسيت كانها اهوال يوم القيامة... ويوجد اناس من الجهة الاخرى اراهم لكن لم استطع التركيز في وجوههم واقفين ولم يمسهم الحريق... ثم نهظت....اريد ان اعرف ما معنى هذا؟ مع العلم اني احب القارى اسلام صبحي كثيرا واسمعه، اضافة اني في الصلاة استغفر كثير في الركوع والسجود وفي مدة وقت الفجر والعشاء نطلع للفوق دارنا وادعوى الله ان يغفر لي جميع معاصي...وان اكون من المتقين ومن الذاكرين له.... واحساب نفسي... ارجوكم اريد ان تشرحولي معنى هدا؟ملاحظة االرؤية شفتها البارح رغم اني لم انهظ لا لقيام اليل ولا لصلاة الفجر للاسف؟ عملت المنبه لكن رقدت... افيدوني ربي جازيكم.