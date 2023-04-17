قبيلة من الهنود الحمر سألوا زعيمهم :هل سيكون الشتاء القادم بارداً أم معتدلاً ..وكي يثبت الزعيم الجديد رصانة توقعاته رغم جهله بتوقعات الطقس أجاب بحذر :نعم سيكون بارداً، إبدأوا بجمع الحطب للتدفئة !بعد فترة وجيزة، أراد الزعيم التيقن من صحة توقعاته، فاتصل بهيئة الأرصاد الجوية وسأل الموظف المسؤول : هل سيكون الشتاء القادم بارداً ..أجابه الموظف نعم سيكون بارداً جداً !فجمع الزعيم رجال عشيرته من جديد و قال لهم :الشتاء سيكون أكثر من بارد، اجمعوا كل ما تصل إليه أيديكم من الحطببعد فترة أراد الزعيم التأكد من أن التوقعات لم تتغير، فعاد واتصل بموظف الأرصاد الجوية ليطرح عليه نفس السؤال ..فأجابه الموظف : سيكون مرعباً في برودته، برودة لم تعرف البلاد مثيلاً لها في تاريخها !!فسأله الزعيم : وكيف تعرف ذلكأجابه الموظف : لأن الهنود الحمر يجمعون الحطب بجنون منذ أكثر من شهر...