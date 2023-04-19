عندما يجوع الجسم

حين يجوع جسد الإنسان ياكل نفسه أو يقوم بعملية تنظيف لنفسه فقد توصل العلماء ان جسم الإنسان عند تعرضه للجوع مدة أقل عن 8 ساعات ولا تزيد عن 16 ساعة فإنه ينتج بروتينات خاصة تسمautophagisomes في كل أجزاء الجسد وتكون أشبه بالمكانس العملاقة تتجمع حول الخلايا الميته والسرطانية والمريضة وتحليلها واعيدها إلى صورة يستفيد منها الجسم ونصحت الدراسة له

وكان هذا الموضوع جائزة نوبل لطبيب عام 2016 هو بورشينوري اوسومي عما يسمى "الاتهام الذاتية وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع