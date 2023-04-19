عندما يجوع الجسم

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو مُتميز ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
944
النقاط
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محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
حين يجوع جسد الإنسان ياكل نفسه أو يقوم بعملية تنظيف لنفسه فقد توصل العلماء ان جسم الإنسان عند تعرضه للجوع مدة أقل عن 8 ساعات ولا تزيد عن 16 ساعة فإنه ينتج بروتينات خاصة تسمautophagisomes في كل أجزاء الجسد وتكون أشبه بالمكانس العملاقة cf081c195299fa073cdbac7db5213d1c.jpgتتجمع حول الخلايا الميته والسرطانية والمريضة وتحليلها واعيدها إلى صورة يستفيد منها الجسم ونصحت الدراسة له
وكان هذا الموضوع جائزة نوبل لطبيب عام 2016 هو بورشينوري اوسومي عما يسمى "الاتهام الذاتية وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع
قال الله تعالى:"وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون"
 
aljentel

aljentel

:: عضو بارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
إنضم
14 نوفمبر 2013
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النقاط
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محل الإقامة
بريطانيا
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ذكر
جميل ، من زود النعم اصبحت الناس متخمه واعتقد ان صوم 8 ساعات لاينفعنا من كثر ماهي مربربه بالنعم فالحمد لله على نعمائه ..
 
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