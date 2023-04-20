المفتاح التاسع: زيدي من وقود النجاح..

* دافع الإنجاز الحماس، وبقدر ما تكون الأعمال عظيمة بقدر ما تحتاج إلى حماس.

* حسن الإدارة وحسن الأداء دوافع نحو النجاح.

* استعيني بالمثابرة وتكرار العمل؛ فهما اللذان يحققان الإنجازات الكبرى في التاريخ.

* اعتمدي على سلاح التركيز، وهو عين القوة.

* تعودي الانضباط في جميع أمور الحياة.