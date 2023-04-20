المفتاح التاسع: زيدي من وقود النجاح..

سعد606

سعد606

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إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
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النقاط
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العمر
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محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
* دافع الإنجاز الحماس، وبقدر ما تكون الأعمال عظيمة بقدر ما تحتاج إلى حماس.
* حسن الإدارة وحسن الأداء دوافع نحو النجاح.
* استعيني بالمثابرة وتكرار العمل؛ فهما اللذان يحققان الإنجازات الكبرى في التاريخ.
* اعتمدي على سلاح التركيز، وهو عين القوة.
* تعودي الانضباط في جميع أمور الحياة.
 
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