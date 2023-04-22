نتائج مسابقة الغاز"نمدلكم لغز وانتم القاو الحل "

Oktavio_hinda
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 15 أوت 2009
- المشاركات
- 965
- النقاط
- 56
- محل الإقامة
- الجزائر العاصمة
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم
بمناسبة عيد الفطر أقدم لكم أسمى التهاني
عيدكم مبارك وكل عام وآل اللمة بخير
أقدم الأوسمة للفائزين بحل الالغاز
اولهم الأخ Rochdi.dz
و الثاني الأخ حاتم خليفة
و الثالثة أم عبد الله
والأخ جليليوس
والأخ سعد606
الف مبروك للفائزين
والشكر لكل من شارك في نمدلكم اللغز وانتم القاو الحل
بمناسبة عيد الفطر أقدم لكم أسمى التهاني
عيدكم مبارك وكل عام وآل اللمة بخير
أقدم الأوسمة للفائزين بحل الالغاز
اولهم الأخ Rochdi.dz
و الثاني الأخ حاتم خليفة
و الثالثة أم عبد الله
والأخ جليليوس
والأخ سعد606
الف مبروك للفائزين
والشكر لكل من شارك في نمدلكم اللغز وانتم القاو الحل