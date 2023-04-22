نتائج مسابقة الغاز"نمدلكم لغز وانتم القاو الحل "

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو مُتميز ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
965
النقاط
56
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم

بمناسبة عيد الفطر أقدم لكم أسمى التهاني

عيدكم مبارك وكل عام وآل اللمة بخير

أقدم الأوسمة للفائزين بحل الالغاز

اولهم الأخ Rochdi.dz
فائز في مسابقة الاحاجي و الالغاز الرمضانية.gif



و الثاني الأخ حاتم خليفة

فائز في مسابقة الاحاجي و الالغاز الرمضانية.gif




و الثالثة أم عبد الله



فائز في مسابقة الاحاجي و الالغاز الرمضانية.gif


والأخ جليليوس


فائز في مسابقة الاحاجي و الالغاز الرمضانية.gif


والأخ سعد606



فائز في مسابقة الاحاجي و الالغاز الرمضانية.gif


الف مبروك للفائزين
والشكر لكل من شارك في نمدلكم اللغز وانتم القاو الحل
 
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