نبدة مختصر عن توقرت

تصنف مدينة تقرت مركز إشعاع علمي و ثقافي بالمنطقة كلها لوجود المدارس و مراكز التكوين المهني و كتاتيب القرآن الكريم التي كانت تملؤها في السابق و تخرج منها مشايخ كبار منهم " الشيخ الطاهر العبيدي " - رحمه الله . فالتعليم هنا يعرف تطوراً ملحوظاً و التغطية كليةٌ إذ تبلغ نسبة التدريس 98% و آثار هذه التغطية الكثيفة بادية على معاملات السكان و انتشار الوعي الثقافي بينهم . و كذلك مراكز الشباب و المرافق الترفيهية و التربوية و الرياضية عرفت تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة ، و هناك العديد من الجمعيات تكفلت بهذه المجالات المتنوعة تنوع الفنون التي يمارسها سكان المدينة . الصناعة التقليدية هي الأخرى متجذرة و قديمة قدم المواطن " التقرتي " ، أهم عناصرها الأواني الطينية ، و المنتوجات المنزلية و المهنية الفلاحية من مشتقات النخيل ، إضافة إلى وجود مصانع عديدة نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر : مصنع للآجر و هو الوحيد بهذه المواصفات في القارة الإفريقية " -الآجر هو قوالب حجرية طينية اللون تستخدم في البناء- ، مصنع للأفرشة و الأسفنج " رغوة الجنوب " ...الخ ، كل هذه الصناعات تؤطرها صناعة الصوف غزلاً و نسجاً ، حيث مميزات صناعة الصوف بتقرت فريدة من نوعها و فازت بالعديد من الجوائز الدولية . و من المأكولات ما هو خاص بتقرت و وادي ريغ فقط ، و هو " البندراق " التي تميز كل سكانها و ضيوفها خاصة في الصيف ، فكل من تذوقه بقي إليه مشتاقاً خاصةً إذا كان بلحم "الحاشي" - صغير الجمل