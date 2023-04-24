مشاركة العضوة سمية حاج في مسابقة حلويات العيد

​

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ​

تقبل الله منا ومنكم وغفر لنا ولكم🤲، عيدكم مبارك سعيد ​

​

بعد غيابي وهذا اول موضوع اشارك به اود ان ابلغ تحياتي للكل كل باسمه واتمنى ان تكونوا بخير واللمة لم ولن تغب عني ​

​

الحمد لله ،الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ​

والحمد لله على نعم الرزق والحمد لله على نعمة الصحة ان قدرني ربي حتى صنعت حلوى العيد وفرحنا بها 🥰 ​

​

اشارك معكم تلك النعمة ​

بقلاوة الي بديتها مور الفطور لاخر يوم من رمضان كي العادة ههه و كملتها مع 3 تع صباح وقاعدة نعسل فيها ههه / ماتحرقتش مي زيدتلها شووووي طياب/ ​

















​

تشاراك المسكر​







​

صابلي بالكراميل ​



​

سيقار ​



























​

عقبى للعام الجاي ان شاء الله🥰 ​

​