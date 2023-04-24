مشاركة العضوة سمية حاج في مسابقة حلويات العيد

Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
28 أوت 2011
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
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الجنس
أنثى

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تقبل الله منا ومنكم وغفر لنا ولكم🤲، عيدكم مبارك سعيد

بعد غيابي وهذا اول موضوع اشارك به اود ان ابلغ تحياتي للكل كل باسمه واتمنى ان تكونوا بخير واللمة لم ولن تغب عني

الحمد لله ،الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه

والحمد لله على نعم الرزق والحمد لله على نعمة الصحة ان قدرني ربي حتى صنعت حلوى العيد وفرحنا بها 🥰

اشارك معكم تلك النعمة

بقلاوة الي بديتها مور الفطور لاخر يوم من رمضان كي العادة ههه و كملتها مع 3 تع صباح وقاعدة نعسل فيها ههه / ماتحرقتش مي زيدتلها شووووي طياب/


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تشاراك المسكر​

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صابلي بالكراميل

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سيقار

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عقبى للعام الجاي ان شاء الله🥰

 
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