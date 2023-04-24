أزياء كلاسيكية من تنسيقي بطريقة التصميم ثلاثي الأبعاد

الورد الأحمر
:: 3D Designer ::
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
- إنضم
- 6 مارس 2008
- المشاركات
- 18,238
- النقاط
- 671
- محل الإقامة
- سكيكدة
- الجنس
- أنثى
سااالام عاليكوم
زماااان على هذا الركن من المنتدى هذا ... اليوم بمناسبة رجوعي حبيت نعمل موضوع هنا في الركن لي كنت نعتبروا أحسن ركن وكنت مشرفة عليه
الموضوع عبارة عن تنسيقات كلاسيكية لي نميل ليه بزاغ، بطريقة جديدة. العارضة من تصميمي، الملابس من تنسيقي، المكياج والشعر كيف وحتى الديكور من تصميمي
نعرفكم بفرح العارضة لي رح تشوفوها بزاف وتولي وجهي في المنتدى هههه ونخليكم مع الصور
واش رايكم في التنسيقات والمكياج؟
أنو تنسيق حبيتوه أكثر ؟
سلامي للجميع
زماااان على هذا الركن من المنتدى هذا ... اليوم بمناسبة رجوعي حبيت نعمل موضوع هنا في الركن لي كنت نعتبروا أحسن ركن وكنت مشرفة عليه
الموضوع عبارة عن تنسيقات كلاسيكية لي نميل ليه بزاغ، بطريقة جديدة. العارضة من تصميمي، الملابس من تنسيقي، المكياج والشعر كيف وحتى الديكور من تصميمي
نعرفكم بفرح العارضة لي رح تشوفوها بزاف وتولي وجهي في المنتدى هههه ونخليكم مع الصور
واش رايكم في التنسيقات والمكياج؟
أنو تنسيق حبيتوه أكثر ؟
سلامي للجميع