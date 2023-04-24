أزياء كلاسيكية من تنسيقي بطريقة التصميم ثلاثي الأبعاد

الورد الأحمر

الورد الأحمر

:: 3D Designer ::
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
6 مارس 2008
المشاركات
18,238
النقاط
671
محل الإقامة
سكيكدة
الجنس
أنثى
سااالام عاليكوم

زماااان على هذا الركن من المنتدى هذا ... اليوم بمناسبة رجوعي حبيت نعمل موضوع هنا في الركن لي كنت نعتبروا أحسن ركن وكنت مشرفة عليه
الموضوع عبارة عن تنسيقات كلاسيكية لي نميل ليه بزاغ، بطريقة جديدة. العارضة من تصميمي، الملابس من تنسيقي، المكياج والشعر كيف وحتى الديكور من تصميمي

نعرفكم بفرح العارضة لي رح تشوفوها بزاف وتولي وجهي في المنتدى هههه ونخليكم مع الصور

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واش رايكم في التنسيقات والمكياج؟
أنو تنسيق حبيتوه أكثر ؟

سلامي للجميع



 
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