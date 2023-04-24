أزياء كلاسيكية من تنسيقي بطريقة التصميم ثلاثي الأبعاد

سااالام عاليكومزماااان على هذا الركن من المنتدى هذا ... اليوم بمناسبة رجوعي حبيت نعمل موضوع هنا في الركن لي كنت نعتبروا أحسن ركن وكنت مشرفة عليهالموضوع عبارة عن تنسيقات كلاسيكية لي نميل ليه بزاغ، بطريقة جديدة. العارضة من تصميمي، الملابس من تنسيقي، المكياج والشعر كيف وحتى الديكور من تصميمينعرفكم بفرح العارضة لي رح تشوفوها بزاف وتولي وجهي في المنتدى هههه ونخليكم مع الصورواش رايكم في التنسيقات والمكياج؟أنو تنسيق حبيتوه أكثر ؟سلامي للجميع