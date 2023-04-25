الشهيد محند السعيد عيساني

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو مُتميز ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
984
النقاط
56
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
b3d5c1111722ed669d32037ddb4a25ee.jpg


الشهيد محند السعيد عيساني كان شاب مثقف ترك مقاعد الجامة والتحقيق بالمقاومة المسلحة ليصبح الذراع اليمنى والمقرب لشهيد العقيد عميروش
Screenshot_20230425-153516_Facebook.jpg
القي القبض عليه بعد مقتل عميروش وسي الحواس في معركة جبل تامر بوسعادة
يوم 28 مارس 1959م بعد إلقاء القبض عليه واستجابة من طرف الجنود الفرنسيين وبدون محاكمة تم رميه والهيليكوبتر.

الصورة قبل موته بلحظات

e3b6cd41fb6bf5a09192faf9230e9a7a.jpg

رحمه الله ورحم كل شهداء الجزائر وجعل لهم الجنة خالدين فيها
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top