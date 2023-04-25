Oktavio_hinda
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 15 أوت 2009
- المشاركات
- 984
- النقاط
- 56
- محل الإقامة
- الجزائر العاصمة
- الجنس
- أنثى
الشهيد محند السعيد عيساني كان شاب مثقف ترك مقاعد الجامة والتحقيق بالمقاومة المسلحة ليصبح الذراع اليمنى والمقرب لشهيد العقيد عميروش
القي القبض عليه بعد مقتل عميروش وسي الحواس في معركة جبل تامر بوسعادة
يوم 28 مارس 1959م بعد إلقاء القبض عليه واستجابة من طرف الجنود الفرنسيين وبدون محاكمة تم رميه والهيليكوبتر.
الصورة قبل موته بلحظات
رحمه الله ورحم كل شهداء الجزائر وجعل لهم الجنة خالدين فيها