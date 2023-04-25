صدقة جارية على زوجتي

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 15,747
- النقاط
- 1,886
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
مسعودة : سمعت جارنا واش عمل للمرحومة زوجته
مسعود : آش عمل
مسعودة : زوج المرحومة اشترى أرض وقف باش يبنوا مسجد
صدقة جارية على زوجته ’ شوووف الحب و الوفاء
و انت واش عملت على جالي
مسعود : والله ق راني شاري أرض من اجل مدرسة قرآنية
بصح انت طولتي ما متيش ههههههه
مسعود : آش عمل
مسعودة : زوج المرحومة اشترى أرض وقف باش يبنوا مسجد
صدقة جارية على زوجته ’ شوووف الحب و الوفاء
و انت واش عملت على جالي
مسعود : والله ق راني شاري أرض من اجل مدرسة قرآنية
بصح انت طولتي ما متيش ههههههه