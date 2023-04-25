صدقة جارية على زوجتي

مسعودة : سمعت جارنا واش عمل للمرحومة زوجته

مسعود : آش عمل

مسعودة : زوج المرحومة اشترى أرض وقف باش يبنوا مسجد

صدقة جارية على زوجته ’ شوووف الحب و الوفاء

و انت واش عملت على جالي

مسعود : والله ق راني شاري أرض من اجل مدرسة قرآنية

بصح انت طولتي ما متيش ههههههه