صدقة جارية على زوجتي

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
15,747
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
مسعودة : سمعت جارنا واش عمل للمرحومة زوجته
مسعود : آش عمل
مسعودة : زوج المرحومة اشترى أرض وقف باش يبنوا مسجد
صدقة جارية على زوجته ’ شوووف الحب و الوفاء
و انت واش عملت على جالي
مسعود : والله ق راني شاري أرض من اجل مدرسة قرآنية
بصح انت طولتي ما متيش ههههههه
 
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