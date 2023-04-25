يا تل العين حق

واش اخباركم اهل اللمة الغاليين



في المجتمعات العربية في الغالب و في كل قرية تجد حديث العين و الحسد

و تروى لذالك قصصا و حكايات بين الحقيقة و الخيال

و بين ماهو مضحك و محزن

و ماهو جدي و هزلي

و ما بين اصابات خفيفة و اخرى مميتة

لكن

و الاسلام يثبت ذالك و يوفر العلاجات المناسبة لتلك السهام

كالرقية و التحصينات و الاغتسال بماء من غسل او اغتسال العائن يغتسل به المصاب



قريتنا العجيبة كباقي القرى لا تخلوا من قصص و ضحايا العين



عندنا رجل دخل على أمرأة وجدها و هي تقسم شعر رأسها ألى شقين او نصفين

فقال لها في رأسك طريق كالتي بين مزرعتي و المدينة

المسكينة

لم تقم من مقامها لتسقط عليها صخرة و تفلق رأسها ألى نصفين ههههههه



نفس الرجل

دخل على أبنه و هو يغير Les CD على جهاز الكمبيوتر

فقال له هته الآلة لها لسان كلسان الحية

يدخل و يخرج

لينفجر الكمبيوتر و يدخن ههههههه

الحمد لله الطفل سلامات ههههه



المهم هذا العجوز كمل كل كناته و لا وحدة بقيت سالمة هههههه



إليكم الخط حكوبنا على الأعاصير و النووي اللي من جيهتكم هههههه