يا تل العين حق

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
15,749
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
واش اخباركم اهل اللمة الغاليين

في المجتمعات العربية في الغالب و في كل قرية تجد حديث العين و الحسد
و تروى لذالك قصصا و حكايات بين الحقيقة و الخيال
و بين ماهو مضحك و محزن
و ماهو جدي و هزلي
و ما بين اصابات خفيفة و اخرى مميتة
لكن
و الاسلام يثبت ذالك و يوفر العلاجات المناسبة لتلك السهام
كالرقية و التحصينات و الاغتسال بماء من غسل او اغتسال العائن يغتسل به المصاب

قريتنا العجيبة كباقي القرى لا تخلوا من قصص و ضحايا العين

عندنا رجل دخل على أمرأة وجدها و هي تقسم شعر رأسها ألى شقين او نصفين
فقال لها في رأسك طريق كالتي بين مزرعتي و المدينة
المسكينة
لم تقم من مقامها لتسقط عليها صخرة و تفلق رأسها ألى نصفين ههههههه

نفس الرجل
دخل على أبنه و هو يغير Les CD على جهاز الكمبيوتر
فقال له هته الآلة لها لسان كلسان الحية
يدخل و يخرج
لينفجر الكمبيوتر و يدخن ههههههه
الحمد لله الطفل سلامات ههههه

المهم هذا العجوز كمل كل كناته و لا وحدة بقيت سالمة هههههه

إليكم الخط حكوبنا على الأعاصير و النووي اللي من جيهتكم هههههه
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top