يا تل العين حق

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 15,749
- النقاط
- 1,886
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
واش اخباركم اهل اللمة الغاليين
في المجتمعات العربية في الغالب و في كل قرية تجد حديث العين و الحسد
و تروى لذالك قصصا و حكايات بين الحقيقة و الخيال
و بين ماهو مضحك و محزن
و ماهو جدي و هزلي
و ما بين اصابات خفيفة و اخرى مميتة
لكن
و الاسلام يثبت ذالك و يوفر العلاجات المناسبة لتلك السهام
كالرقية و التحصينات و الاغتسال بماء من غسل او اغتسال العائن يغتسل به المصاب
قريتنا العجيبة كباقي القرى لا تخلوا من قصص و ضحايا العين
عندنا رجل دخل على أمرأة وجدها و هي تقسم شعر رأسها ألى شقين او نصفين
فقال لها في رأسك طريق كالتي بين مزرعتي و المدينة
المسكينة
لم تقم من مقامها لتسقط عليها صخرة و تفلق رأسها ألى نصفين ههههههه
نفس الرجل
دخل على أبنه و هو يغير Les CD على جهاز الكمبيوتر
فقال له هته الآلة لها لسان كلسان الحية
يدخل و يخرج
لينفجر الكمبيوتر و يدخن ههههههه
الحمد لله الطفل سلامات ههههه
المهم هذا العجوز كمل كل كناته و لا وحدة بقيت سالمة هههههه
إليكم الخط حكوبنا على الأعاصير و النووي اللي من جيهتكم هههههه
في المجتمعات العربية في الغالب و في كل قرية تجد حديث العين و الحسد
و تروى لذالك قصصا و حكايات بين الحقيقة و الخيال
و بين ماهو مضحك و محزن
و ماهو جدي و هزلي
و ما بين اصابات خفيفة و اخرى مميتة
لكن
و الاسلام يثبت ذالك و يوفر العلاجات المناسبة لتلك السهام
كالرقية و التحصينات و الاغتسال بماء من غسل او اغتسال العائن يغتسل به المصاب
قريتنا العجيبة كباقي القرى لا تخلوا من قصص و ضحايا العين
عندنا رجل دخل على أمرأة وجدها و هي تقسم شعر رأسها ألى شقين او نصفين
فقال لها في رأسك طريق كالتي بين مزرعتي و المدينة
المسكينة
لم تقم من مقامها لتسقط عليها صخرة و تفلق رأسها ألى نصفين ههههههه
نفس الرجل
دخل على أبنه و هو يغير Les CD على جهاز الكمبيوتر
فقال له هته الآلة لها لسان كلسان الحية
يدخل و يخرج
لينفجر الكمبيوتر و يدخن ههههههه
الحمد لله الطفل سلامات ههههه
المهم هذا العجوز كمل كل كناته و لا وحدة بقيت سالمة هههههه
إليكم الخط حكوبنا على الأعاصير و النووي اللي من جيهتكم هههههه