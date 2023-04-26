بطانة الرحم المهاجرة - البطانة الرحمية الهاجرة - الإنتباذ البطاني الرحمي

هاجر عبد الله
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 10 جوان 2022
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- محل الإقامة
- الكاف
- الجنس
- أنثى
تحدث بطانة الرحم المهاجرة، أو ما يعرف أيضاً بالبطانة الرحمية الهاجرة أو الإنتباذ البطاني الرحمي، عندما تنمو الغدد البطانية الرحمية ولحمية بطانة الرحم خارج تجويف الرحم.
تعاني حوالي 50% من النساء المصابات بالإنتباذ البطاني الرحمي من صعوبة في الحمل. لتحسين الخصوبة، يمكن أن تلجأ المريضة إلى الجراحة. بإستخدام منظار البطن، يعمل الجراح على إستئصال جميع الآفات البطانية الرحمية وفك الإلتصاقات دون إحداث ضرر بالأعضاء التناسلية. في بعض الأحيان، يظطر الجراح لإزالة أحد المبايض أو كليهما. في هذه الحالة، لا تزال فرصة الحمل ممكنة بإستخدام تقنية تجميد البويضات. بالإضافة إلى الجراحة، قد تحتاج المريضة إحدى تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب لتحسين قدرتها على الإنجاب.
تعاني حوالي 50% من النساء المصابات بالإنتباذ البطاني الرحمي من صعوبة في الحمل. لتحسين الخصوبة، يمكن أن تلجأ المريضة إلى الجراحة. بإستخدام منظار البطن، يعمل الجراح على إستئصال جميع الآفات البطانية الرحمية وفك الإلتصاقات دون إحداث ضرر بالأعضاء التناسلية. في بعض الأحيان، يظطر الجراح لإزالة أحد المبايض أو كليهما. في هذه الحالة، لا تزال فرصة الحمل ممكنة بإستخدام تقنية تجميد البويضات. بالإضافة إلى الجراحة، قد تحتاج المريضة إحدى تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب لتحسين قدرتها على الإنجاب.