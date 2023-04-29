اناشيد " حفظوهم لاطفالكم"

السلام عليكم

اليوك بحثت وبحثت و جبتلكم بعض المحفوظات كنا صغار المدرسات كانو يحفظوهملنا



إذا كنتي ام حفظيهم لاطفالك



واذا كنتي مدرسة حفظيهم لتلاميذك

لأنهم تربية وتبقى راسخة في اذهانهم حتى يكبروا

يا إلاهي



ياالاهي يالاهي...يا مجيب الدعواتِ

اجعل اليوم سعيدا...وكثير البركاتِ

مالئا بالحب صدري...وفمي بالبسماتِ

واعني في دروسي...وأداء الواجباتِ

واحمني واحمي بلادي...من شرور الحادثاتِ

وليكن عمري طريقاً...حافلا بالتضحياتِ





امي



احب الناس لي امي...ومن بالروح تفديني

فكم من ليلة قامت...على مهدي تغطيني

بصوت هادئ عذبٍ...وانشادٍ تغنيني

تخاف علي من برد...ومن حر فتحميني

ومن ألم ومن مرض...اناديها فتأتيني

بروحي سوف افديها...كما بالروح تفديني





امي وابي

امي وابي...أغلى النسب

وهنا عوني...عند الطلب

امي وابي...نور حياتي

ادعوا لهما...بالخيرات

امي وابي ...أغلى الناس

وهما تاج...فوق الرأس





الديك

اقبل الفجر ولاح...صفق الديك وصاح

أيقظ الناس فهموا...واستعدو للكفاح

تركوا النوم فاهاهم...في عدوٍ ورواح

قم بني واسعِ لدرسٍ... فيه خير وصلاح





مدرستي

مدرستي مدرستي...اهدي لها تحيتي

مدرستي الحبيبة ...من بيتنا قريبة

اذهب بانشراح...إليها في الصباح

أكاد من سروري...اطير من سريري

وارتدي الثياب...واحمل الكتاب





الشرطي

في وسط الميدان...يقف في امان

يخفف الزحاما...ويحفظ النظاما

يأمر بالوقوف...من شاء في الصفوف

في فمه الصفارة...يعطي بها الإشارة

الفرد والجميع...لأمره مطيع

لأنه صديق...تُحمى به الطريق





هو الله

انظر لتلك الشجرة...ذات الغصون النظرة

كيف نمت من حبةٍ...وكيف صارت شجرة!

فابحث وقلمن ذاالذي...يخرج منها الثمرة؟

وانظر إلى الشمس التي...جذوتها مستمرة

فيها ضياء وبها...حرارة منتشرة

ومن ذا الذي أوجدها...في الجو مثل الشررة

ذاك هو الله الذي...النعمه منهمرة

ذو حكمة بالغة...وقدرة مقتدرة



البلبل

البلبل الفتان...يغني في البستان

غنى على الأغصان...باعذب الألحان

وإنني فرحان...بصوته الرنان

والخوخ والرمان...والورد والريحان





هري

هري هري...مثل النمرِ

يمشي حولي...حاني الظهر

فاداعبه...فوق الحجرِ

وعلى كتفي...وعلى صدري

فإذا لاقى...فأر يجري

يعدو حالا...خلف الفأر

وهنا يبدوا...طبع الهر





قطتي

قطتي الصغيرة...واسمها نميرة

شكلها جميل...شعرها طويل

لَعِبها يسلي...وهي لي كظلي