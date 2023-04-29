جبتلكم لغز ونستنا الحل



بما ان الأعضاء عجبتهم مسابقة الالغاز الرمضانية



وبعض من الأعضاء طلبو مني اني نواصل في طرح الالغاز



جبتلكم اليوم لغز وان شاء الله كل مرة نطرح لغز ونستنى الشاطر أو الشاطرة الي تلقى اللغز







اللغز الأول



توفي احد الأثرياء وبعد قراءة الوصية وجد مكتوبا فيها :

"اوصي بتوريث المصنع والبيت لولدي احمد" وكان لهذا الرجل ولدان فقام الولد المحروم من الميراث في سرية بوضع حرف واحد فقط في العبارة مما جعله ياخذ حقه من ميراث ابيه فما هو الحرف الذي وضعه في الوصية؟



اللغز الثاني



ماهو الاختراع الثوري الذي يسمح للإنسان بالنظر من خلال الجدران؟





بالتوفيق