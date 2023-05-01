إلى أصحاب الأمانات المرتجفة

فاطمة الزهراء٠١

فاطمة الزهراء٠١

:: عضو منتسِب ::
إنضم
27 أفريل 2023
المشاركات
6
النقاط
3
العمر
63
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
دخلت على تَلٍ حُفَّ على بياضِ أوراق سلامٌ تتهادى على أيديهم كالعذراء الهادئة ينبعث منه روائح الطهر و الأمانة و التربية سلام دون كلام و عمل دون ملل، لا تسمع فيه إلا أزيز المِحْسَابِ بلا حساب و تتلاعب و تترادف نظراتهم بالمِرداف تارة للوافد و اخرى للحامل اذا دنوت منهم اردفك بالادب و الترحيب رغم العناء الشريب و رغم البساطة في الاداء لكنهم كالشهداء رزقا و عشقا للأمانة الثقيلة التي ترتجف في أيديهمُ ،على رؤوسهم عَفرِية الرزانةِ و هم يقدمون للقادم القابض الغاضب بعد أن يستشروا أهل العاَلمُ القائمُ على حفظ الأمانة بكل صدقٍ.
تستحي أقلامهم و حواسيبهم من الالفاظ السوقية تحت ضغوطاتٍ متعبة لكنهم يترافعون لأنهمُ أكبر من ذلك و يا حبذا على شعبي أن يحترم موظفوا البنوك و البريد و المصارف ويقدر الخدمات التي يستفيدون منها لأنهم أصحاب الأمانات المرتجفة يدركون ثقلها و قيمتها لا يهدأ لهم خاطر حتى توصل إلى أصحابها.
شكري و إحترامي إلى موظفوا البنوك و البريد و المصارف أعانهم الله و أثابهم فتحا قريبا.
الأدب مال و استعمال كمال
مع فائق الاحترام و التقدير " الاستاذة فاطمة الزهراء محمد طبيب "
 

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