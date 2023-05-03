قراءة في انجاز

هي فرحة حقا بهكذا نجاز ، يضاف الى الانجازات العديدة، لكن الاهم بالنسبة لي هو ضرورة الوقوف عند هذا الانجاز واجراء قراءة علمية لكي نستفيد. ونسعى لما هو اكبر، ويتعلم من هم حولنا كيف يكون العمل

1 - وجود قيادة قوية مثابرة طموحة تعرف جيدا كبف تحفز وتنسق الجهود وتستثمر نقاط القوة التي يوفرها محيطها الاجتماعي والاقتصادي،

2 - تناغم فريق العمل والشعور بالمسؤولية، ومستوى الولاء للموارد البشرية فالكل في يسعى الى النهوض والرقي الى مراتب اعلى، ويفروحون لانجازاتها

- التفاف الجميع من سلطات محلية، و منتخبين و اطباء وخواص، ورجال اعمال ومواطنين شرفاء حول المشاريع الكبرى الى تهم الولاية

اما الرسالة التي نخرج بها هي:

1- ان اي انجاز يتحقق بالعمل والمتابعة لا بالكلام والتجاذبات والصراعات الشخصية خاصة بين اهل البلدة الواحدة حين يتعلق الامر بهدف مشترك.

2- تعتبر قوة العلاقات، احد اهم مؤشرات قوة الشخصية، شريطة ان تستثمر في المصلحة العامة، لا ان يكون لتحقيق مكسب شخصي ضيق فقط. عبر شهوة الظهور في صورة، او جلسة مع مسؤول كبير في الدولة، او زيارة فردية واستعراضية معزولة، بعيدة عن أي تنسيق او جهد مشترك يعكس روح الولاء للولاية لا للحزب او العشيرة.

مخ الهدرة: اليد في اليد للمرور الى الامام