نجاح او فشل منتدى

أكيد نجاح أو فشل أي منتدي الاعضاء او المشرفين أو الادارين

1- بمشاركات الاعضاء وتفاعلهم مع الموضيع يعطي زخم وقوه للمنتدي ونجحاحه

2- المرونه والعقلانيه من المشرفين والادارين مع الاعضاء في مواضيعم وتقبل النقد البناء من قبل طاقم المشرفين او الاداره بكل سعه بال وصدر رحب من الاعضاء يزيد من تفاعل العضوا في المنتدي ويزيد مشاركاته ويودي النجاح المنتدي

3- مشاركات المشرفين او الادارين سواء بتنزليهم للمواضيع بانفسه او المشاركه والردو على المواضيع من قبل الاغضاء يزداد نجاح للمنتدي

4- عدم حذف المواضيع او ردود مشاركات الاعضاء ٱلا المشاركات التي تمس او تجرح الشخص بعينه هذا يزيد من قوه نجاح المنتدي اما على كل صغيره ومبيره يتم اغلق مواضيع او حذف مشاركات يؤدي إلا عزوف الاعضاء عن المشاركات او تنزيل للمواضيع وبتعادهم عن المنتدي وبتالي يودي لا فشل ونجاح المنتدي