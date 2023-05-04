السودان في مهب الريح .

الكل يعلم ما يحدث في السودان من اقتتال بين قواتها المسلحه و يحاول كل طرف الإستيثار والفوز بالسلطه غير آبه بما نتج عن هذا الإقتتال من دمار للبلد وتشريد سكانها وتدمير المكتسبات التي تحققت بشق الانفس وعبر سنين من الزمن فكل هم الفرقاء هو كرسي الحكم ولاهمه على اي حال يكون البلد ، لا ادري كيف يفكر هؤلاء وكيف سيكون زعيما لبلد هو من قام بتدميره وتشريد مواطنيه ، لم يعتبروا مما حصل في سوريا وليبيا وغيرها ولم ترتقى مواطنتهم الى درء تخريب البلد وانه اغلى من اي منصب لكن عقول مغيبه ووطنية زائفه لاتستند على حب حقيقي الارض ، تبا لهم من بلهاء وتب ..