إلى المصاحف الواقفة

أُهَمَكُ قولي في الموضوع لان ليس للأمور بصاحبٍ من لا ينظر إلى العواقب.​

يا إمامي يا قدوةً أمامي حفظ الله صدور القرأن

شنوصٌ بالكتابِ قولاً و عملاً ليس بالقاتوتِ و لا المنافقِ ولا السارقِ طاهرٌ آمينٌ صادقٌ جاداً أبلغ من قسً أبكر الناسِ حبيب الأقرحِ و الفجرِ أمهر الناس و أتقاهم قدوة المقال و المقام، إذا مشى طهرهم ،و إذا تكلم نهاهم ونصحهم ،و إذا صلى قداهم ،و رباهم و إذا رتل أبكاهم و وعضهم ،وإذا صافح رفعهم، و إذا حاور شرفهم، و إذا حلّ سيدهم ، وإذا وقف هامتهم ، وإذا مرَّ وهلتهم شذاهم و عطرهم، تربو الأرض لطهارته و تتمايل الاشجار الساجدات الراكعات تحييه و تباركه و ينفض الطير لريحه و نحنحة أنفاسه العطرة، تحفو الملائكة لطهارته و ترحب السماء بظله أينما حل و نزل.أيكة عطرة بيضاء،أجداء،نفعاء ... قريفٌ على دينه و إسلامه، يعرض كل نجس و يغْبرُّ إذا ثار مداسه محطماً على خطاه و يمناه تلقف يسراه أرقاهم و شفاهم، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر يا صقر المنبر،و أخيرا سنة الملتحي في الدين لا يستحي، للخير يدعي و للمنكر ينهي.