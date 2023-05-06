رؤية لها علاقة بالمصحف الشريف

﷽ ارجوكم انا فتاة عزباء البارح شفت كانني في مكان فيه قمامة حاشاكم ووويوجد عدة كتب 📚فقمت بالتقاط كل الكتب المرمية لاني اصلا احب المطالعة والكتب كانت جميلة ونظيفة وفي لحظة رءيت المصحف الشريف مرمي بجانبي فقمت بالتقاطه بسرعة وحملته ووضعته فوق الكتب ... ماذا يعني ذالك؟. 🇩🇿

الحلم الثاني بجانب المسجد الذي في حيينا انا كانت في يديا ورقة مكتوبة فيها على ما اظن حلم كنت ابحث عن من يفسره وفي لحظة رئيت كانه يوجد رجلين في سيارة 🚗 فقمت باعطاء الورقة للسائق السيارة كي يفسر لي ثم الرجل الذي بجانبه وانا اصلا لا اعرفه قام بتقبيل راسي عدة مرات وقال لي ادعيلي ربي يرزقني بزوجة على ما اظن زوحة صالحة.... فمشيت قليلا ثم دعوت له ان يرزقه الله جلا في علاله ونهظت؟ ماذا يعني.