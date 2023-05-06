صداقة من نوع اخر

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
1,013
النقاط
76
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
صورة حقيقية لرجلين من دمشق عام 1889م الرجل بالخلف مسيحي مشلول اسمه سمير
ويحمله على ظهره الضرير المسلم محمد كان القزم سمير يعتمد على محمد في تنقلاته عبر شوارع دمشق بينما كان محمد يعتمد على سمير في ارشاده على الطريق وتحذيره من الحفر والعوائق
كانا يتيما الأب والأم ويعملان وينامان في نفس المكان
كان سمير حكواتي بأحد مقاهي دمشق القديمة ومحمد كان يبيع الترمس ويستمتع لحكايا صديق عمره سمير
توفي سمير وظل محمد يبكي لمدة أسبوع كامل في غرفته إلى أن وجد ميتا حزنا على نصفه الآخر.
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