صداقة من نوع اخر

صورة حقيقية لرجلين من دمشق عام 1889م الرجل بالخلف مسيحي مشلول اسمه سمير

ويحمله على ظهره الضرير المسلم محمد كان القزم سمير يعتمد على محمد في تنقلاته عبر شوارع دمشق بينما كان محمد يعتمد على سمير في ارشاده على الطريق وتحذيره من الحفر والعوائق

كانا يتيما الأب والأم ويعملان وينامان في نفس المكان

كان سمير حكواتي بأحد مقاهي دمشق القديمة ومحمد كان يبيع الترمس ويستمتع لحكايا صديق عمره سمير