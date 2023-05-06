صداقة من نوع اخر

Oktavio_hinda
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- محل الإقامة
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- أنثى
صورة حقيقية لرجلين من دمشق عام 1889م الرجل بالخلف مسيحي مشلول اسمه سمير
ويحمله على ظهره الضرير المسلم محمد كان القزم سمير يعتمد على محمد في تنقلاته عبر شوارع دمشق بينما كان محمد يعتمد على سمير في ارشاده على الطريق وتحذيره من الحفر والعوائق
كانا يتيما الأب والأم ويعملان وينامان في نفس المكان
كان سمير حكواتي بأحد مقاهي دمشق القديمة ومحمد كان يبيع الترمس ويستمتع لحكايا صديق عمره سمير
توفي سمير وظل محمد يبكي لمدة أسبوع كامل في غرفته إلى أن وجد ميتا حزنا على نصفه الآخر.
ويحمله على ظهره الضرير المسلم محمد كان القزم سمير يعتمد على محمد في تنقلاته عبر شوارع دمشق بينما كان محمد يعتمد على سمير في ارشاده على الطريق وتحذيره من الحفر والعوائق
كانا يتيما الأب والأم ويعملان وينامان في نفس المكان
كان سمير حكواتي بأحد مقاهي دمشق القديمة ومحمد كان يبيع الترمس ويستمتع لحكايا صديق عمره سمير
توفي سمير وظل محمد يبكي لمدة أسبوع كامل في غرفته إلى أن وجد ميتا حزنا على نصفه الآخر.