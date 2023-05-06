بعض أعمالي في صناعة أصص النباتات

السلام عليكم و رحمة اللهشفت الاخ فريد حاط أعمال ايا عطاني فكرة نشارككم بعض أعمالي قديمة في صناعة أصص النباتات المنزلية (أصص كبيرة و صغيرة)لواحد راه عندو قطع سنين ماحكش ميصوع فاللمة 🫣هناك الكثير من الصور لم استطع وضعها هنا لذا سأدرجها في المرفقات يمكنكم الإطلاع عليهاأرجوا ان تنال إعجابكم