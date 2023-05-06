بعض أعمالي في صناعة أصص النباتات

Rochdi.dz
:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
- إنضم
- 22 جانفي 2009
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- الجنس
- ذكر
السلام عليكم و رحمة الله
شفت الاخ فريد حاط أعمال ايا عطاني فكرة نشارككم بعض أعمالي قديمة في صناعة أصص النباتات المنزلية (أصص كبيرة و صغيرة)
لواحد راه عندو قطع سنين ماحكش ميصوع فاللمة 🫣
مشاهدة المرفق 158933
مشاهدة المرفق 158935
مشاهدة المرفق 158936
مشاهدة المرفق 158937
هناك الكثير من الصور لم استطع وضعها هنا لذا سأدرجها في المرفقات يمكنكم الإطلاع عليها
أرجوا ان تنال إعجابكم
شفت الاخ فريد حاط أعمال ايا عطاني فكرة نشارككم بعض أعمالي قديمة في صناعة أصص النباتات المنزلية (أصص كبيرة و صغيرة)
لواحد راه عندو قطع سنين ماحكش ميصوع فاللمة 🫣
مشاهدة المرفق 158933
مشاهدة المرفق 158935
مشاهدة المرفق 158936
مشاهدة المرفق 158937
هناك الكثير من الصور لم استطع وضعها هنا لذا سأدرجها في المرفقات يمكنكم الإطلاع عليها
أرجوا ان تنال إعجابكم