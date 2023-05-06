بعض أعمالي في صناعة أصص النباتات

Rochdi.dz

Rochdi.dz

:: عضو بـارز ::
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إنضم
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ذكر
السلام عليكم و رحمة الله

شفت الاخ فريد حاط أعمال ايا عطاني فكرة نشارككم بعض أعمالي قديمة في صناعة أصص النباتات المنزلية (أصص كبيرة و صغيرة)

لواحد راه عندو قطع سنين ماحكش ميصوع فاللمة 🫣

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هناك الكثير من الصور لم استطع وضعها هنا لذا سأدرجها في المرفقات يمكنكم الإطلاع عليها

أرجوا ان تنال إعجابكم
 

المرفقات

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Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
1,019
النقاط
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محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
ماشاء الله

الله يبارك ربي يقويك هااااااه بينتلنا شطارتك

وانا عمبالي ماديها غير رقاد😆امزح

فعلا أعمال جدا جميلة وطريقة تزيينا روعة


 
Rochdi.dz

Rochdi.dz

:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
إنضم
22 جانفي 2009
المشاركات
3,566
النقاط
351
محل الإقامة
هنا برك
الجنس
ذكر
قال Oktavio_hinda:
ماشاء الله

الله يبارك ربي يقويك هااااااه بينتلنا شطارتك

وانا عمبالي ماديها غير رقاد😆امزح

فعلا أعمال جدا جميلة وطريقة تزيينا روعة


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هههه درك صح مديها غير قعاد
مي من قبل مانحبسش ماخليت حتى حاجة الا و جربتها اصلا كنت نخدم بيبليسيتي و نظل نبريكولي يعني قليل وين نقعد
مي درك صايي وليت الخدمة الدار الباطيمات كتلولي مواهبي😏
 
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