بكي ومبعد نمسح دموعي

أعرف ان المزاح صعب هذه الايام..لكنه ضروري مثل الدواء للحصول على طاقة للمقاومة فلطرد القلق والتوتر من ديارنا، نحن بحاجة الى جرعة من المزاح فإذا كانت ربة البيت تستخدم احيانا البخور، وملطف الجو لتغيير رائحة الغرف، فإنه بإمكاننا كذلك استخدام النكتة، والمزاح مع الاحبة لتغيير حالة القلق والتوتر والاختناق التي خلفتها ايام زمان