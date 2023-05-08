بكي ومبعد نمسح دموعي

سعد606
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أعرف ان المزاح صعب هذه الايام..لكنه ضروري مثل الدواء للحصول على طاقة للمقاومة فلطرد القلق والتوتر من ديارنا، نحن بحاجة الى جرعة من المزاح فإذا كانت ربة البيت تستخدم احيانا البخور، وملطف الجو لتغيير رائحة الغرف، فإنه بإمكاننا كذلك استخدام النكتة، والمزاح مع الاحبة لتغيير حالة القلق والتوتر والاختناق التي خلفتها ايام زمان .
مخ الهدرة: نبكي ومبعد نمسح دموعي نتغم ومبعد نضحك وندير جو.
مخ الهدرة: نبكي ومبعد نمسح دموعي نتغم ومبعد نضحك وندير جو.