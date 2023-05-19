تعوذوا بالله

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
1,057
النقاط
76
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
تعوذوا بالله من نسيان النعم؟

قد يقتلك الروتين الهادي في حياتك
ويضيق صدرك بتشابه ايامك
ولو تأملت قليلا لادركت ان يومك
الذي يشبه امسك في صحتك
وقرب اهلك وخلوٌه من فواجع المصائب
هو يوم مبهج تحمل ساعاته الف نعمة وانت لا تشعر
 
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