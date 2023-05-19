تعوذوا بالله من نسيان النعم؟



قد يقتلك الروتين الهادي في حياتك

ويضيق صدرك بتشابه ايامك

ولو تأملت قليلا لادركت ان يومك

الذي يشبه امسك في صحتك

وقرب اهلك وخلوٌه من فواجع المصائب

هو يوم مبهج تحمل ساعاته الف نعمة وانت لا تشعر

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