Oktavio_hinda
:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
- إنضم
- 15 أوت 2009
- المشاركات
- 1,057
- النقاط
- 76
- محل الإقامة
- الجزائر العاصمة
- الجنس
- أنثى
تعوذوا بالله من نسيان النعم؟
قد يقتلك الروتين الهادي في حياتك
ويضيق صدرك بتشابه ايامك
ولو تأملت قليلا لادركت ان يومك
الذي يشبه امسك في صحتك
وقرب اهلك وخلوٌه من فواجع المصائب
هو يوم مبهج تحمل ساعاته الف نعمة وانت لا تشعر
قد يقتلك الروتين الهادي في حياتك
ويضيق صدرك بتشابه ايامك
ولو تأملت قليلا لادركت ان يومك
الذي يشبه امسك في صحتك
وقرب اهلك وخلوٌه من فواجع المصائب
هو يوم مبهج تحمل ساعاته الف نعمة وانت لا تشعر