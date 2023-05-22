افضل الطرق لمقاومة النمل

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
إنضم
15 أوت 2009
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محل الإقامة
الجزائر العاصمة
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أنثى
السلام عليكم

نحن في بداية الصيف والكل يعرف وقت تجمعات النمل وخاصة دخولها المنازل وهذايزعج ربات البيوت
لذا اتيتكم بأفكار سهلة ومكوناتها موجودة في كل بيت
1_ سد المكان الذي يخرج منه النمل بقليل من معجون الأسنان

2_ غلي النعناع وتصفيته ووضعه في بخاخ ورشه على أماكن تواجد النمل

3_وضع عصير ليمونة مع ماء في بخاخ ورشه اماكن النمل

4_خل مع ماء في بخاخ يقضي تماما على النمل

5_ رش قليل من الكمون المطحون على تجمعات بيوت النمل يبعده تماما
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جزاك الله خيرا على الموضوع الرائع و المميز و القيم جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
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