افضل الطرق لمقاومة النمل

Oktavio_hinda
:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
- إنضم
- 15 أوت 2009
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- محل الإقامة
- الجزائر العاصمة
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم
نحن في بداية الصيف والكل يعرف وقت تجمعات النمل وخاصة دخولها المنازل وهذايزعج ربات البيوت
لذا اتيتكم بأفكار سهلة ومكوناتها موجودة في كل بيت
1_ سد المكان الذي يخرج منه النمل بقليل من معجون الأسنان
2_ غلي النعناع وتصفيته ووضعه في بخاخ ورشه على أماكن تواجد النمل
3_وضع عصير ليمونة مع ماء في بخاخ ورشه اماكن النمل
4_خل مع ماء في بخاخ يقضي تماما على النمل
5_ رش قليل من الكمون المطحون على تجمعات بيوت النمل يبعده تماما
نحن في بداية الصيف والكل يعرف وقت تجمعات النمل وخاصة دخولها المنازل وهذايزعج ربات البيوت
لذا اتيتكم بأفكار سهلة ومكوناتها موجودة في كل بيت
1_ سد المكان الذي يخرج منه النمل بقليل من معجون الأسنان
2_ غلي النعناع وتصفيته ووضعه في بخاخ ورشه على أماكن تواجد النمل
3_وضع عصير ليمونة مع ماء في بخاخ ورشه اماكن النمل
4_خل مع ماء في بخاخ يقضي تماما على النمل
5_ رش قليل من الكمون المطحون على تجمعات بيوت النمل يبعده تماما