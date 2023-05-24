حروف من ذهب

M3TaZ eLLMa

M3TaZ eLLMa

:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
إنضم
7 مارس 2008
المشاركات
5,004
النقاط
351
FB_IMG_16833841806550682.jpgنحن عندما نكتب لا نكتب بحبر القلم....بل نكتب بدماء القلوب...فعذرا ان ظهرت بعض الجراح على السطور
البعــــض
معبـــّره .. و يراهــــا آخرون بلا معنــــى!!!! يوجــد وراء كواليـــــسها.

سئمت واكتفيت من الكلام...فآثرت الصمت ولـغــة الــعـيـونــــ‬

‫سأصمت .... نعم سأصمت ... وأدع الحبر يتكلم عني .......‬

شعرت أن صمتي أجمل من أن أكسره لأقول شيئاً قد لا يفهمه الاخرون‬

لأننا نتقن الصمت...حمّلونا وزر النوايا‬

عندما نختار الصمت هذا لايعني بالضرورة سذاجتنا أو أننا لا نعي ما يدور من
حولنا .. بل في ذلك إرضاء لرغبتنا في استكشاف الآخر و العمق في أغوار
شخصيته لإدراك خفاياها

اننا نحارب ..اذن نحن موجودون...فاننا نعيش عالما لا يحترم الا الاقوياء.

حيْن يكون الزمــآن ليس زماننـــا ، و الاشيْاء من حولنــا لم تعد تشبهنــا
، ،حيْن نشعر بأن كلماتنــا لِا تصــل، وأن مدن أحلامنــا ما عادت تتسع ،
"هنــــا " ، يكون الرحيــل" بصمــت " ، هو أجمــل هديْة نقدمهــا
لأنفسنــا ،كيْ نختصر بها مسآفــآت
الألم و الإحبــاط والفشل
قَدْ تَحْتَآجُ آحْيَآنآ إِغْمآآضٍ عَيْنَيكَ وتَجَـآهُلْ وُقُوعِ شَـيٍء مَآ !
مـَوقِفْ
آشْخَـآصْ
رَدَةٌ فَعْـّل
عِـَبآرآتْ
شَـٍيٍء لْمّ تَتَوقَعَـُه
فَقْطْ ، لـِ تَكُونَ [ بِخَـيرْ ] !

اصعب امتحان في الحياة نهايته الموت..."وما جعلنا لبشر من قبلك الخلود افا ان مت فهم الخالدون؟".

اذن النصر ان تعيش رجلا و تموت رجلا ..اي ان تعيش على المبدئ الصحيح
عقيدة...وسلوكا...ومنهجا....
فان رايت غير ذلك....فاسال الله ان يمن عليك بقلب مؤمن... فانه لا قلب لك

أجـــمـــل ما فـــى الحـــياه " انـــسان"يـــقرأك دون حـــروف ...يفـــهمك دون كـــلام ...يحـــبك دون مـــقابل‬
 
جميل هذا النقل اخي معتز هته اعجبتني كثيرا
النصر ان تعيش رجلا و تموت رجلا ..اي ان تعيش على المبدئ الصحيح
 
اهلين فيك اخي محمد منوني والله صدقت احي هي عبارة الاجمل في موضوع
وشكرا على مرورك اسعدني توجدك في صفحتي المتواضعة يسلمووو 🌹🌹
 
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