حروف من ذهب

M3TaZ eLLMa
:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
- إنضم
- 7 مارس 2008
- المشاركات
- 5,004
- النقاط
- 351
نحن عندما نكتب لا نكتب بحبر القلم....بل نكتب بدماء القلوب...فعذرا ان ظهرت بعض الجراح على السطور
البعــــض
معبـــّره .. و يراهــــا آخرون بلا معنــــى!!!! يوجــد وراء كواليـــــسها.
سئمت واكتفيت من الكلام...فآثرت الصمت ولـغــة الــعـيـونــــ
سأصمت .... نعم سأصمت ... وأدع الحبر يتكلم عني .......
شعرت أن صمتي أجمل من أن أكسره لأقول شيئاً قد لا يفهمه الاخرون
لأننا نتقن الصمت...حمّلونا وزر النوايا
عندما نختار الصمت هذا لايعني بالضرورة سذاجتنا أو أننا لا نعي ما يدور من
حولنا .. بل في ذلك إرضاء لرغبتنا في استكشاف الآخر و العمق في أغوار
شخصيته لإدراك خفاياها
اننا نحارب ..اذن نحن موجودون...فاننا نعيش عالما لا يحترم الا الاقوياء.
حيْن يكون الزمــآن ليس زماننـــا ، و الاشيْاء من حولنــا لم تعد تشبهنــا
، ،حيْن نشعر بأن كلماتنــا لِا تصــل، وأن مدن أحلامنــا ما عادت تتسع ،
"هنــــا " ، يكون الرحيــل" بصمــت " ، هو أجمــل هديْة نقدمهــا
لأنفسنــا ،كيْ نختصر بها مسآفــآت
الألم و الإحبــاط والفشل
قَدْ تَحْتَآجُ آحْيَآنآ إِغْمآآضٍ عَيْنَيكَ وتَجَـآهُلْ وُقُوعِ شَـيٍء مَآ !
مـَوقِفْ
آشْخَـآصْ
رَدَةٌ فَعْـّل
عِـَبآرآتْ
شَـٍيٍء لْمّ تَتَوقَعَـُه
فَقْطْ ، لـِ تَكُونَ [ بِخَـيرْ ] !
اصعب امتحان في الحياة نهايته الموت..."وما جعلنا لبشر من قبلك الخلود افا ان مت فهم الخالدون؟".
اذن النصر ان تعيش رجلا و تموت رجلا ..اي ان تعيش على المبدئ الصحيح
عقيدة...وسلوكا...ومنهجا....
فان رايت غير ذلك....فاسال الله ان يمن عليك بقلب مؤمن... فانه لا قلب لك
أجـــمـــل ما فـــى الحـــياه " انـــسان"يـــقرأك دون حـــروف ...يفـــهمك دون كـــلام ...يحـــبك دون مـــقابل
البعــــض
معبـــّره .. و يراهــــا آخرون بلا معنــــى!!!! يوجــد وراء كواليـــــسها.
سئمت واكتفيت من الكلام...فآثرت الصمت ولـغــة الــعـيـونــــ
سأصمت .... نعم سأصمت ... وأدع الحبر يتكلم عني .......
شعرت أن صمتي أجمل من أن أكسره لأقول شيئاً قد لا يفهمه الاخرون
لأننا نتقن الصمت...حمّلونا وزر النوايا
عندما نختار الصمت هذا لايعني بالضرورة سذاجتنا أو أننا لا نعي ما يدور من
حولنا .. بل في ذلك إرضاء لرغبتنا في استكشاف الآخر و العمق في أغوار
شخصيته لإدراك خفاياها
اننا نحارب ..اذن نحن موجودون...فاننا نعيش عالما لا يحترم الا الاقوياء.
حيْن يكون الزمــآن ليس زماننـــا ، و الاشيْاء من حولنــا لم تعد تشبهنــا
، ،حيْن نشعر بأن كلماتنــا لِا تصــل، وأن مدن أحلامنــا ما عادت تتسع ،
"هنــــا " ، يكون الرحيــل" بصمــت " ، هو أجمــل هديْة نقدمهــا
لأنفسنــا ،كيْ نختصر بها مسآفــآت
الألم و الإحبــاط والفشل
قَدْ تَحْتَآجُ آحْيَآنآ إِغْمآآضٍ عَيْنَيكَ وتَجَـآهُلْ وُقُوعِ شَـيٍء مَآ !
مـَوقِفْ
آشْخَـآصْ
رَدَةٌ فَعْـّل
عِـَبآرآتْ
شَـٍيٍء لْمّ تَتَوقَعَـُه
فَقْطْ ، لـِ تَكُونَ [ بِخَـيرْ ] !
اصعب امتحان في الحياة نهايته الموت..."وما جعلنا لبشر من قبلك الخلود افا ان مت فهم الخالدون؟".
اذن النصر ان تعيش رجلا و تموت رجلا ..اي ان تعيش على المبدئ الصحيح
عقيدة...وسلوكا...ومنهجا....
فان رايت غير ذلك....فاسال الله ان يمن عليك بقلب مؤمن... فانه لا قلب لك
أجـــمـــل ما فـــى الحـــياه " انـــسان"يـــقرأك دون حـــروف ...يفـــهمك دون كـــلام ...يحـــبك دون مـــقابل