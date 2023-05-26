بدون إجابة التوفيق بين رأسين في الحلال

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
إنضم
15 أوت 2009
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محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى

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التوفيق بين راسين في الحلال مهمة أعتاد ان يقوم بها الاهل والأصدقاء والزملاء في العمل والجيران سابقا باعتبارها وسيلة آمنة للتقارب والتعارف بين الشبان والشابات الراغبين في الزواج مهمة تحمل الخيرفي مضمونها وتسهل على الراغبين في الزواج من الجنسين الوصول إلى شريك الحياة وتكوين أسرة.

في رايك لماذا قلت هذه المهمة ؟

هل الانفتاح وتاثير العولمة والانترنت هو السبب؟

ام خروج المرأة للعمل أدت إلى تغيير نظرة الشباب إلى الزواج وصار من الصعب أن يتزوج أحدهم بهذه الطريقة التقليدية ؟

انتظر اجوبتكم
 
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