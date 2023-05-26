التوفيق بين راسين في الحلال مهمة أعتاد ان يقوم بها الاهل والأصدقاء والزملاء في العمل والجيران سابقا باعتبارها وسيلة آمنة للتقارب والتعارف بين الشبان والشابات الراغبين في الزواج مهمة تحمل الخيرفي مضمونها وتسهل على الراغبين في الزواج من الجنسين الوصول إلى شريك الحياة وتكوين أسرة.

في رايك لماذا قلت هذه المهمة ؟



هل الانفتاح وتاثير العولمة والانترنت هو السبب؟



ام خروج المرأة للعمل أدت إلى تغيير نظرة الشباب إلى الزواج وصار من الصعب أن يتزوج أحدهم بهذه الطريقة التقليدية ؟