8 مارس اليوم العالمي للمرأة



وهو ذكرى لمجزرة حدثت في 8مارس 1908 في أمريكا حيث قام أحد أصحاب مصانع النسيج بإغلاق ابواب المصنع على النساء العاملات ثم قام بحرق المصنع بسبب اضرابهن عن العمل داخل المصنع لتحسين اجورهن مما أدى إلى وفاة كل النساء العاملات وكان عددهن 129 عاملة من الجنسيات الامريكية والايطالية ...وقد أصبح هذا اليوم رمزا وذكرى لظلم المراة ومعاناتها على مر العصور.