أحسن و أنفع رقية للزوجة التعبانة

زوجة مريضة و تعبانة

عندها شهر

ما قامت

و لا نظفت

و لا طبخت

تعبانة على طول

و جسمها فاشل

و غظمها مكسر



ذهب زوجها إلى الراقي

و قال له شوف حال زوجتي

اعتقد فيها

مس

او سحر

او عين



فقال له الراقي أعطيك رقية نافعة

و راح تقوم في لحظتها



رجع الزوج الى الزوجة و قرأ عليها الرقية



مباشرة قامت الزوجة

و كأنها لم يكن فيها شيء

طبخت

و نظفت

و ضحكت

و الاهم أنها تزينت هههههههههههههههه



إليكم الرقية النافعة للزوجة ان مرضت

إقرأ عليها مرة واحدة



فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع



خلاص راح تقوم و لا راح تعاود تمرض