أحسن و أنفع رقية للزوجة التعبانة

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
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إنضم
7 أفريل 2015
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النقاط
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محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
زوجة مريضة و تعبانة
عندها شهر
ما قامت
و لا نظفت
و لا طبخت
تعبانة على طول
و جسمها فاشل
و غظمها مكسر

ذهب زوجها إلى الراقي
و قال له شوف حال زوجتي
اعتقد فيها
مس
او سحر
او عين

فقال له الراقي أعطيك رقية نافعة
و راح تقوم في لحظتها

رجع الزوج الى الزوجة و قرأ عليها الرقية

مباشرة قامت الزوجة
و كأنها لم يكن فيها شيء
طبخت
و نظفت
و ضحكت
و الاهم أنها تزينت هههههههههههههههه

إليكم الرقية النافعة للزوجة ان مرضت
إقرأ عليها مرة واحدة

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع

خلاص راح تقوم و لا راح تعاود تمرض
 
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