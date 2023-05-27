أحسن و أنفع رقية للزوجة التعبانة

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
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- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
زوجة مريضة و تعبانة
عندها شهر
ما قامت
و لا نظفت
و لا طبخت
تعبانة على طول
و جسمها فاشل
و غظمها مكسر
ذهب زوجها إلى الراقي
و قال له شوف حال زوجتي
اعتقد فيها
مس
او سحر
او عين
فقال له الراقي أعطيك رقية نافعة
و راح تقوم في لحظتها
رجع الزوج الى الزوجة و قرأ عليها الرقية
مباشرة قامت الزوجة
و كأنها لم يكن فيها شيء
طبخت
و نظفت
و ضحكت
و الاهم أنها تزينت هههههههههههههههه
إليكم الرقية النافعة للزوجة ان مرضت
إقرأ عليها مرة واحدة
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع
خلاص راح تقوم و لا راح تعاود تمرض
عندها شهر
ما قامت
و لا نظفت
و لا طبخت
تعبانة على طول
و جسمها فاشل
و غظمها مكسر
ذهب زوجها إلى الراقي
و قال له شوف حال زوجتي
اعتقد فيها
مس
او سحر
او عين
فقال له الراقي أعطيك رقية نافعة
و راح تقوم في لحظتها
رجع الزوج الى الزوجة و قرأ عليها الرقية
مباشرة قامت الزوجة
و كأنها لم يكن فيها شيء
طبخت
و نظفت
و ضحكت
و الاهم أنها تزينت هههههههههههههههه
إليكم الرقية النافعة للزوجة ان مرضت
إقرأ عليها مرة واحدة
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع
خلاص راح تقوم و لا راح تعاود تمرض