مشكلتي أحتاج لرأي رشيد

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2022
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
761
النقاط
51
السلام عليكم
صراحة لا أعلم من أين أبدأ قد تبدو للبعض أمورا بسيطة لكنها تتعبني
أنا متزوجة منذ أربع سنوات تقريبا و زوجي يعمل بعيدا أعيش حاليا مع والديه و طفلين.
أصيبت والدته منذ سنتين تقريبا بمرض ألزمها الفراش فأصبحت أنا من يقوم بشؤونها حتى أنني أضع في الكثير من الأحيان عطلا مرضية بدون راتب عند تدهور حالتها الصحية مع أن ابنتها متزوجة بالقرب لكنها لاتزورنا الا نادرا.
المشكل الذي يؤرقني أنها سليطة اللسان و الله المستعان كنت أتحمل سابقا لكنني اصبت مؤخرا بالقولون العصبي و انتفاخ المعدة جراء كظم غيضي ولم أعد أتحمل المزيد. لا أشتكي لزوجي لكنه عندما يكون حاظرا لا ينصفني ولا يطيب خاطري ولو بكلمة بل يكتفي بالصمت.
أفكر أحيانا بترك البيت إلى حين إيجاد حل ثم أتراجع لأنني لا أرغب بتشتيت أسرتي كما لأنه لا يوجد من يناولها دواءها و يحافظ على حميتها كما أفعل.
انصحوني أو ساعدوني بطريقة تجعلني أتحمل و أوسع خاطري بالله عليكم و ادعولي بالفرج من فضلكم.
 
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