السلام عليكم

صراحة لا أعلم من أين أبدأ قد تبدو للبعض أمورا بسيطة لكنها تتعبني

أنا متزوجة منذ أربع سنوات تقريبا و زوجي يعمل بعيدا أعيش حاليا مع والديه و طفلين.

أصيبت والدته منذ سنتين تقريبا بمرض ألزمها الفراش فأصبحت أنا من يقوم بشؤونها حتى أنني أضع في الكثير من الأحيان عطلا مرضية بدون راتب عند تدهور حالتها الصحية مع أن ابنتها متزوجة بالقرب لكنها لاتزورنا الا نادرا.

المشكل الذي يؤرقني أنها سليطة اللسان و الله المستعان كنت أتحمل سابقا لكنني اصبت مؤخرا بالقولون العصبي و انتفاخ المعدة جراء كظم غيضي ولم أعد أتحمل المزيد. لا أشتكي لزوجي لكنه عندما يكون حاظرا لا ينصفني ولا يطيب خاطري ولو بكلمة بل يكتفي بالصمت.

أفكر أحيانا بترك البيت إلى حين إيجاد حل ثم أتراجع لأنني لا أرغب بتشتيت أسرتي كما لأنه لا يوجد من يناولها دواءها و يحافظ على حميتها كما أفعل.

انصحوني أو ساعدوني بطريقة تجعلني أتحمل و أوسع خاطري بالله عليكم و ادعولي بالفرج من فضلكم.