تخيل لو تركت السكر

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
1,101
النقاط
76
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
انفعالك سيقل وادراكك سيزيد وذاكرتك تتحسن

وزنك سينخفض ودقات قلبك ستنتظم

نظافة فمك ورائحته ستتحسن وكذلك تنفسك

احتمال إصابتك بالسكر و مرض الكبد الدهني سيقل

نومك ومزاجك سيتحسنان وتعرضك للاكتئاب سينخفض

احتمال إصابتك بالزهايمر والخرف سيتضاءل

ضغط دمك ومستوى الكولسترول سينخفضان

بشرتك ستتحسن والبخور فيها والحبوب ستقل

اترك المشروبات الغازية نهائيا

قلل من تناول الوجبات السريعة والمخبوزات

استبدل السكر الابيض ببدائل أفضل

استبدال الحلويات بالفواكه
 
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