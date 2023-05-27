تخيل لو تركت السكر

Oktavio_hinda
:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
- إنضم
- 15 أوت 2009
- المشاركات
- 1,101
- النقاط
- 76
- محل الإقامة
- الجزائر العاصمة
- الجنس
- أنثى
انفعالك سيقل وادراكك سيزيد وذاكرتك تتحسن
وزنك سينخفض ودقات قلبك ستنتظم
نظافة فمك ورائحته ستتحسن وكذلك تنفسك
احتمال إصابتك بالسكر و مرض الكبد الدهني سيقل
نومك ومزاجك سيتحسنان وتعرضك للاكتئاب سينخفض
احتمال إصابتك بالزهايمر والخرف سيتضاءل
ضغط دمك ومستوى الكولسترول سينخفضان
بشرتك ستتحسن والبخور فيها والحبوب ستقل
اترك المشروبات الغازية نهائيا
قلل من تناول الوجبات السريعة والمخبوزات
استبدل السكر الابيض ببدائل أفضل
استبدال الحلويات بالفواكه
وزنك سينخفض ودقات قلبك ستنتظم
نظافة فمك ورائحته ستتحسن وكذلك تنفسك
احتمال إصابتك بالسكر و مرض الكبد الدهني سيقل
نومك ومزاجك سيتحسنان وتعرضك للاكتئاب سينخفض
احتمال إصابتك بالزهايمر والخرف سيتضاءل
ضغط دمك ومستوى الكولسترول سينخفضان
بشرتك ستتحسن والبخور فيها والحبوب ستقل
اترك المشروبات الغازية نهائيا
قلل من تناول الوجبات السريعة والمخبوزات
استبدل السكر الابيض ببدائل أفضل
استبدال الحلويات بالفواكه