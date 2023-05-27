راكي حالفة يمين كل مرة تخلي الدمعة تنزل ربي يهدي هندو

هههههههه

ربما الانسان مع مرور السنوات يصبح خبيرا

فيزيل كل الاسماء التي لا فائدة من وجودها في حياته

فتتوقف الفوضى و الضجيج في راسه و حياته

و يصبح الوقت كافيا للتفكير العاقل

لكن الروح قد تصبح حساسة اكثر و تحتاج الى رعاية ادق



قبل يومين كتبت و انا من يمسح دموعي و من يهاتفني و يقول لي كلمة اخي

و هي كلمات لم اكن اقولها في السابق مايش عارف

كيف تحول الحال