شيء ما..

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
إنضم
15 أوت 2009
المشاركات
1,101
النقاط
76
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
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عندما نحب
نصبح أصغر بسنوات
وعندما نفترق نصلح أكبر بعصور

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إعادة الهدايا
نهاية صغيرة جدا
لحكاية ربما كانت يوما ما كبيرة جدا

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نفرح بالمطر كثيرا
كمجموعة من أطفال
نسو في غمرة اللعب ان يكبروا

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حين استبدالها باخرى
وصفوه بالخيانة والجحود
وحين احتمل تقصيرها سنوات طويلة
لم يصفه احد بالصبر عليها
ترى..لماذا النعت بالسيئة اسهل من النعت بالحسنة؟

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كلما كبرنا صغرت الدنيا في اعيننا
فهناك مرحلة من العمر ونرحلة من الحنان
حين نصل إليها
نشاهد الحجم والوجه الحقيقي للدنيا
 

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راكي حالفة يمين كل مرة تخلي الدمعة تنزل ربي يهدي هندو
هههههههه
ربما الانسان مع مرور السنوات يصبح خبيرا
فيزيل كل الاسماء التي لا فائدة من وجودها في حياته
فتتوقف الفوضى و الضجيج في راسه و حياته
و يصبح الوقت كافيا للتفكير العاقل
لكن الروح قد تصبح حساسة اكثر و تحتاج الى رعاية ادق

قبل يومين كتبت و انا من يمسح دموعي و من يهاتفني و يقول لي كلمة اخي
و هي كلمات لم اكن اقولها في السابق مايش عارف
كيف تحول الحال
 
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