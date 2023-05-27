Oktavio_hinda
:: عضو بـارز ::
:: أحباب ♥ اللـمة ::
- إنضم
- 15 أوت 2009
- المشاركات
- 1,101
- النقاط
- 76
- محل الإقامة
- الجزائر العاصمة
- الجنس
- أنثى
عندما نحب
نصبح أصغر بسنوات
وعندما نفترق نصلح أكبر بعصور
إعادة الهدايا
نهاية صغيرة جدا
لحكاية ربما كانت يوما ما كبيرة جدا
نفرح بالمطر كثيرا
كمجموعة من أطفال
نسو في غمرة اللعب ان يكبروا
حين استبدالها باخرى
وصفوه بالخيانة والجحود
وحين احتمل تقصيرها سنوات طويلة
لم يصفه احد بالصبر عليها
ترى..لماذا النعت بالسيئة اسهل من النعت بالحسنة؟
وصفوه بالخيانة والجحود
وحين احتمل تقصيرها سنوات طويلة
لم يصفه احد بالصبر عليها
ترى..لماذا النعت بالسيئة اسهل من النعت بالحسنة؟
كلما كبرنا صغرت الدنيا في اعيننا
فهناك مرحلة من العمر ونرحلة من الحنان
حين نصل إليها
نشاهد الحجم والوجه الحقيقي للدنيا
فهناك مرحلة من العمر ونرحلة من الحنان
حين نصل إليها
نشاهد الحجم والوجه الحقيقي للدنيا
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